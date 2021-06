Se sabe que la empresa Apple ya trabaja en el nuevo sistema operativo iOS 15 que compartirán iPhone y iPod. Recientemente se dio a conocer un listado con los modelos de la marca que ya no sean compatibles con este.

Si bien la nueva versión del sistema operativo genera muchas incógnitas, algunos datos ya han sido revelados al público y aquí vas a enterarte de su fecha de lanzamiento entre otras cosas,

El nuevo sistema operativo saldrá al mercado de forma mundial el 15 de septiembre de 2021. Así lo informó el sitio The Verifier. También se supo que ese mismo día la empresa lanzará una nueva línea de teléfonos.

Una de las más importantes incógnitas que el iOS 15 presentó a los usuarios es saber con qué dispositivos continuaría siendo compatible con este nuevo sistema operativo.

The Verifier informó que se trata de los dispositivos que utilizan el procesador A9, que ya no serán compatibles con el sistema operativo. De esa forma, los iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE ya no pasarán del iOS 14.

Este nuevo sistema operativo trae consigo nuevas actualizaciones como los Widgets interactivos, Cambios en la app de música, Aplicación de realidad aumentada, entre otras.

Teléfonos que van a ser compatibles con iOS 15

Además la lista de los dispositivos que quedan excluidos de esta actualización. Se destacó los que siguen en carrera y podrán actualizar su dispositivo esté septiembre del 2021.

Algunos de los aparatos son: iPhone 7 y iPhone 7 Plus. iPhone 8 y iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS y iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, iPhone 12 y iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.