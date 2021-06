Pampita

Luego del fuerte cruce que protagonizaron Carolina “Pampita” Ardohain y Charlotte Caniggia en “ShowMatch: la academia”, Alexander Caniggia tomó partido por su hermana melliza y publicó un desagradable mensaje en sus redes sociales.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana… Mejorate sino ‘La China’ vuelve y a tu marido te lo afana”, escribió el exparticipante de “MasterChef Celebrity” en su cuenta de Twitter y aunque a los pocos minutos borró el comentario, no tardó en viralizarse.

Como era de esperarse, a Pampita le molestaron mucho sus declaraciones y hasta amenazó con abandonar el programa de Marcelo Tinelli si el mediático se suma al certamen.

“No voy a decir nada, no voy a opinar nada sobre el Tweet de Alexander. Con Charlotte le voy a seguir dando la devolución que me corresponde porque es mi trabajo, soy jurado. Así que siempre que baile, le voy a dar la devolución, esa es la relación que tengo con ella”, empezó la modelo en un móvil con “Los ángeles de la mañana”.

“Marcelo el otro día dijo que banca a Alexander y hay posibilidades de que vaya cuando termine su contrato con ‘MasterChef’. En ese caso, ¿seguirías en el programa?”, le consultó el cronista. Y la conductora de “Pampita Online” fue contundente: “Supongo que no, no tengo la necesidad de compartir un espacio con alguien que se refiere así a las mujeres”.

Las diferencias entre Pampita y Charlotte comenzaron a mediados de 2020, cuando la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia debutó como panelista en el programa de la modelo. Sin embargo, en su primera aparición se sintió incómoda porque la cruzaron al aire con Yanina Latorre, a pesar de que había pedido que no lo hicieran. “Me sentí traicionada y no me gustó, por eso no volví”, explicó la mediática meses más tarde.

El reencuentro en la pista de “ShowMatch” se dio con total normalidad, pero tras recibir el puntaje del primer ritmo, la morocha hizo un fuerte descargo contra el jurado que integran Ardohain, Jimena Barón, Ángel De Brito y Hernán Piquín. “La verdad es que el jurado de La Academia me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda… Siempre me están denigrando y maltratando como persona”, se quejó en su cuenta de Instagram. Y Pampita no se lo perdonó.

“Somos dos mujeres de mucho carácter, nos va a venir re bien hablar las cosas en la cara. Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes, es un súper show de la televisión y siento que no tratamos mal a nadie. No pueden estar en la competencia y no bancarse la devolución de nadie”, manifestó la exesposa de Benjamín Vicuña. Y redobló la apuesta: “Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada”.

La joven de 28 años se retiró de la pista furiosa y con uno de los puntajes más bajos de la ronda. Y aunque esta vez decidió no manifestarse en las redes, su hermano la terminó metiendo en un nuevo enfrentamiento.

Fuente Diario26