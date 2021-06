Lautaro Martínez estuvo muy cerca de formar parte del Barcelona el verano pasado, sin embargo, el traspaso no se concretó debido a problemas económicos en el conjunto español. El delantero decidió permanecer en el Inter, club con el que, en esta temporada, conquistó el título de la Serie A.

No obstante, Alejandro Camaño, representante del argentino, habló con el medio español Sport y aludió a la posibilidad de que Martínez se convierta en nuevo jugador del Blaugrana en un futuro.

“Nosotros estamos muy tranquilos, tenemos que resolver la situación del Inter primero, pero claro que le gustaría. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubes más grandes del mundo“, remarcó el agente.Sin embargo, resaltó que “nadie del Barcelona me ha llamado. Tengo buena relación con Mateu (Alemany), pero no hay nada, por lo que no estamos pensando en ello ahora“. Aún así, afirmó que “está preparado para cualquier reto. Lautaro es un jugador que no pasa desapercibido y puede afrontar cualquier responsabilidad“.

Asimismo, Camaño recalcó que “nuestro trabajo ahora es saber la situación del proyecto del Inter y escuchar las ofertas que vayan llegando”. Además, en referencia a la intención del club italiano de extender el contrato del argentino, el representante aseguró: “Nos lo han ofrecido, pero de momento hemos dicho que estamos bien como estamos”.

Barcelona vuelve a fijarse en Lautaro Martínez

“Barcelona busca un crack que ilusione para hacer un plantel competitivo. El club confía en generar los recursos necesarios para ir en busca de Lautaro Martínez”, publicó el diario catalán Sport. Además, señalaron que en el conjunto español esperan una buena actuación de los franceses Dembelé y Griezmann en la Eurocopa, que comenzará el viernes y que tiene a los galos como favoritos, para venderlos a ambos y generar dinero para ir en busca del delantero del seleccionado argentino.