Darío Barassi es una de las estrellas más rutilantes de la televisión argentina y lo demuestra todas las tardes en la pantalla de El Trece. Desde que comenzó su nuevo desafío en la conducción de “100 Argentinos Dicen”, el sanjuanino, con su talento se ganó el corazón de miles de televidentes.

El expanelista de “Nunca es Tarde” forja momentos de gran diversión en el programa y esto genera que los invitados se sientan como en sus casas. “Soy simpático por naturaleza, la gente me cae bien y me comunico muy rápido, busco identificarme con todos desde algún lugar: por alguna cuestión física, social, por alguna característica de personalidad, algún gusto. Me gusta que la gente crea que soy el tío, el primo, algún amigo, un poco porque me da placer y un poco, lo busco”, había declarado en una entrevista con el diario Río Negro.

En la edición de hoy, Darío volvió a sorprender a todos los seguidores de “100 Argentinos Dicen” con un irreverente ocurrencia causada por un regalo que le llevó la familia Di Nardo. Los participantes le regalaron un salamín y sándwiches de miga, gesto por el que el actor se rindió a sus pies. “Qué invento, crudo y queso”, manifestó el presentador mientras le daba un gran bocado al sándwich. “Lo que amo los sándwiches de miga. Ganaron los Di Nardo”, indicó, entre risas, el influencer. Acto seguido, uno de los concursantes le comentó que las cosas se las había mandado su abuela. “Angelita, te mando un beso gigante, reina. Esto es conocerme”, destacó el artista.

Las familias que van a participar en “100 Argentinos Dicen” suelen llevarle “regalitos” a Barassi, los cuales los acepta gustosamente. Ayer, la familia Denevi le obsequió un budín de chocolate y dulce de leche y el instagrammer no se pudo resistir. “Pero yo pedí light, chicos, ¿qué es esto? No te puedo explicar, estoy para meterle como si fuera un pancho”, expresó el actor.

