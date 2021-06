El sujeto también está acusado de amenazar a su esposa. La fiscalía requirió elevar la causa a juicio por los dos delitos endilgados.

La Dra. Cecilia Larred, integrante de la Unidad Fiscal para delitos de abusos contra la integridad sexual y violencia institucional, requirió elevar a juicio la causa sustanciada en contra de un sujeto oriundo de Matará, departamento Juan Felipe Ibarra, quien está acusado de haber manoseado y violado a su hija, y de haber amenazado a su esposa.

La defensa técnica del inculpado, a cargo del Dr. José Elías, se opuso al requerimiento fiscal y planteó el sobreseimiento total y definitivo. En forma subsidiaria el letrado solicitó el cese de la prisión preventiva, ya que el 28 de mayo del corriente año operó el vencimiento del plazo de esa medida, es decir, los dos años.

Tras escuchar los planteos de las partes, el juez de Control y Garantías interviniente resolvió diferir la resolución, la que dará a conocer en una audiencia que tendrá lugar el martes próximo.

Argumentos de fiscalía

La fiscal solicitó la preventiva por considerar que los requisitos exigidos por la ley, para el dictado de dicha medida, estaban cumplidos, ya que a su criterio estaba acreditada la existencia del hecho y la autoría material en cabeza del inculpado.

La Dra. Larred también aludió la pena en expectativa prevista para los delitos que se imputa al individuo, que sería de cumplimiento efectivo, según sostuvo, a la vez de enumerar las evidencias reunidas durante la investigación penal preparatoria, a la que consideró finalizada.

La defensa se opone

El Dr. Elías se opuso al requerimiento fiscal y solicitó que se dicte el sobreseimiento para su cliente, basado en lo que surge del legajo, en el que figura que la víctima afirma haber sido abusada por su padre, desde que ella tenía 10 y hasta los 12 años, indicando que primero fueron manoseos y finalmente la violó.

El letrado advirtió que esa denuncia se produce en un contexto donde la menor, desde los 11 años, tenía una relación de noviazgo con un sujeto de 19, relación que su padre no aprobaba, e incluso había amenazado golpear al joven, cuando se enteró que un día que fue a dormir en la casa de la abuela, en realidad fue a juntarse con el muchacho, con el cual la niña le admitió a su madre que había mantenido relaciones sexuales, razón por la que al ser examinada por el forense se detectaron desgarros por acceso carnal.

El letrado indicó que, enojada porque no aceptaban el noviazgo, la chica le contó a un primo que fue abusada por su padre. Incluso dicho familiar le preguntó si no estaba mintiendo, a lo que la menor dijo que no.

Sostenido en informes psicológicos del perito de parte y en testigos, el letrado pidió sobreseer a su cliente.