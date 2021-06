Ventas en supermercados chinos

Las ventas de los supermercados chinos, medidas en unidades, se encuentran 20% por debajo de los niveles pre pandemia, y cerca de 200 de esos locales cerraron en todo el país durante los últimos doce meses, señaló hoy la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, Yolanda Durán.

“Las ventas en unidades nos cayeron un 20%, si las comparamos con los niveles de fines de 2019. Eso motivó que unos 200 supermercados cerraran, sobre todo los ubicados en zonas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires”, puntualizó la dirigente. Durán comentó también que muchos propietarios de esos supermercados evalúan trasladarse al interior y abandonar las áreas céntricas de las grandes ciudades.

Por otra parte, la directiva apoyó el lanzamiento del programa oficial “Súper Cerca”, una canasta integrada por unos 70 productos alimenticios, bebidas y artículos de higiene, que llevarán el precio impreso en el envase hasta fin de año y se comercializarán principalmente en locales de cercanía.

“Venimos muy castigados con la venta, porque la gente no tiene plata. El consumo está caído. Pero creo que se apresuraron en lanzar ese programa, porque los productos incluidos no van a estar disponibles hasta dentro de 15 ó 20 días”, enfatizó Durán, en declaraciones al programa “Ruleta Rusa”, que se emite por FM Rock and Pop.

A su criterio, “está bueno que haya precios de referencia, porque con una inflación del 4% mensual todos los meses hay aumentos. Ahora, con esta iniciativa del Gobierno, en cierta forma va a haber más transparencia y tranquilidad cuando alguien vaya a comprar”.

“Pero hay que ver cuál es el margen de rentabilidad de les queda a los supermercados y cuánto tiempo estará disponible esta iniciativa”, consideró. Asimismo, expresó que “con una inflación tremenda, que no la pueden frenar, todo va a seguir aumentando. Las boletas nos siguen viniendo como si estuviéramos trabajando a pleno”.

Esta semana, al momento de lanzar “Súper Cerca”, el ministro de Producción, Matías Kulfas, destacó que el programa tiene como objetivo “llegar a la globalidad del comercio minorista de la Argentina”, y agregó que busca fijar “precios accesibles y claros”.

En esa línea, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó que el nuevo programa otorgará “previsibilidad” a los consumidores, dado que los productos que integren esta canasta “van a tener el mismo precio hasta fin de año” y “se van a poder encontrar en la etiqueta” de los artículos.

