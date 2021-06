En el último tiempo, Mau y Ricky supieron estar en boca de todos al regresar de Miami, Estados Unidos y no haber cumplido con la cuarentena que exige el Gobierno Nacional tras reingresar al país.

Sin embargo, en esta oportunidad, los hijos de Ricardo Montaner dieron que hablar ya que, se mostraron felices y muy contentos por tener su preciado álbum con ellos.

“Gracias RIFRESH! Veo esto y me da llanto Este album lo hicimos con tanto amor y con tanta atención al detalle. Esto es como una representación física del mensaje que queríamos dar con este álbum”. Comenzaron a decir el duo de cantantes.

“La importancia de ser uno mismo y de ser feliz siéndolo. Todo lo hacemos por ustedes y para ustedes. Son todo y damos gracias a Dios porque nos aman así como somos. Los amamos.” Continuaron los hermanos.

“Con esto se cierra el capítulo de este disco y comienza muy pronto el próximo. Están Ready?” dando incapie a su próximo álbum, que está en la lista para ser grabado, y que pretende ser un exito.

Los hermanos Montaner, no solo muestran su vida personal, entre sus seguidores sino que también comparten lágrimas de emoción, como ser este caso.

Llega La Voz Argentina

No falta nada para su gran estreno, y esperan ansiosos para salir en la pantalla de telefe, que aun no dieron fecha para la salida al aire de esta nueva emisión.

The Voice, traducido La voz, es una franquicia internacional de una competencia de canto. El concurso comenzó en Países Bajos como The Voice of Holland en 2010, seguida de una versión estadounidense que debutó bajo el título de The Voice en abril de 2011.