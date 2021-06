Llamativamente, Martín Baclini confesó que se topó con Matías Defederico en un restaurante y lejos de eludirlo, o no darse por aludido, se sentó a conversar, más allá de la peculiar característica de ser exparejas de Cinthia Fernández.

En ese plan de describir los condimentos de esa charla, el rosarino explicó que el exfutbolista no le destinó términos negativos de la bailarina. Incluso, Baclini aseguró: “Él no está enojado con Cinthia, no me dijo ni una palabra fuera de lugar. Tuvo palabras hacia su persona muy buenas que es lo que es Cinthia. Lo único que me dijo fueron palabras correctas“.

Esas declaraciones encendieron las alarmas y originaron una serie de noticias, con el foco en dilucidar el grado de ese vínculo y una posible reconciliación entre Martín y Cinthia. Lo cierto es que la panelista de LAM salió a ofrecer su visión.

Con la lengua mordaz como fiel compañera, Fernández disparó munición irónica contra Defederico: “Que Baclini diga que Matías habló bien de mi no me la creo. ¡Habló bien por miedo!”.

Con esas palabras, la bailarina dio a entender que su exesposo acudió a ese comportamiento políticamente correcto para evitar consecuencias legales, como las que se resolvieron recientemente con el fallo a favor de Cinthia en la pelea por las cuotas alimentarias adeudadas.

Por su parte, Ángel de Brito no salía de su asombro por la reunión de los dos hombres y exclamó:“¡La pandemia está haciendo estragos!”.

Fuente Paparazzi