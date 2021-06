En la última gala de la “imitación perfecta” de “La Academia” de ShowMatch, Barby Franco caracterizó a la famosa artista Lady Gaga.

La modelo uso para su numero artístico un extravagante vestuario y maquillaje, pero su presentación en la pista del gran show, no convenció al jurado.

Fuente: ShowMatch

Todos coincidieron en que no supo pronunciar bien el inglés, ni afinar una sola nota, pero destacaron el baile y la puesta en escena que realizó.

“La gente que no tiene talento para el canto, como vos, tendría que haber elegido algo más fácil que Lady Gaga, al menos para zafar con la diversión y con el baile. Todo lo demás no me gustó”, sostuvo Ángel.

Por su lado, Pampita, se diferenció del periodista: “Cuando el participante viene y vibra, a mí me gusta y lo valoro. Aunque su puntaje es secreto.

“Vos bailás muy bien y eso hace que la gente conecte”, dijo Jimena, y resaltó que no fue inteligente cantar en inglés, ya que tampoco lo pronuncia bien. Por último Piquín expresó: “No se entendió”.

Jimena crítica con Barby

A la hora de su devolución, la cantante preguntó: “Voy a hacer una consulta, ¿puedo equiparar mi puntaje con el de Pampita? Porque me parece que no da”.

“Te voy a bajar un punto porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Pampita con vos”, aclarando que ella sabia la nota que le puso la conductora a su amiga.