Sin dudas Jugate conmigo ha marcado a una generación que, a pesar de haber pasado 3 décadas, aún recuerda tanto al formato como a los integrantes del programa. Y Gisela Rietti es una de las adolescentes del primer staff de Cris Morena que se destacó por su talento actoral, sus ojos claros y su cabello ondulado.

A la distancia de aquel debut televisivo, la actriz recordó sus primeros pasos como artista y, en exclusiva con Paparazzi, cuenta cómo es su vida en medio de la pandemia. “Mi carrera empezó a través de un casting que me enteré por Romina Yan cuando en el 91 ella dijo que iba a haber un casting para el año siguiente”, arrancó.

“Ese año en el que entré fue porque me presenté, dejé foto casera, me dieron fecha de casting para 2500 personas y quedé. Fue el comienzo de un sueño, de una carrera, porque estudiaba actuación desde los 13 años”, repasó Gisella, quien estuvo la primera temporada del ciclo de entretenimientos.

“Cuando terminó Jugate porque entraba el nuevo staff de chicos, con Cris hicimos Quereme. Después hice Dejate querer, con Carlos Mata y Catherine Fulop, y después llegó Montaña Rusa, donde mi personaje pegó y quedé más de lo previsto, incluso me convocaron para hacer la temporada de verano en Mar del plata con el programa”, agregó Rietti.

En medio del éxito y la popularidad, Gise siguió abocada a la actuación donde, si bien no fueron todos papeles fijos, nunca perdió la continuidad. “Luego hice novelas de Andrea del Boca, De corazón, Poliladron con un papal más jugado, Verdad consecuencia y llegó Campeones con un papel fijo. Después empezó a bajar el trabajo un poco y hacía bolos”, amplió.

“Al tiempo me caso, tengo hijos y comienzo a trabajar menos. Un poco porque bajó, pero también porque me empiezo a dedicar a la familia. Hoy tengo dos hijos, Juan Ignacio de 16 años y Francisco de 14. Estoy casada hace casi 18 años con Gustavo, a quien amo muchísimo y era mi sueño formar una familia”, se sinceró la actriz.

Pero si bien su imagen en pantalla dejó de ser frecuente, Rietti continuaba trabajando en lo artístico y cuenta: “volviendo al trabajo, después de bastante tiempo alejada, regresé con Bollywood con José María Muscari en 2017 y 2018, un gran show con 50 artistas en escena. Ese fue mi último trabajo en teatro. En la actualidad soy madre, ama de casa y estuve trabajando también en otras cosas”.

“Soy madre, ama de casa y estuve trabajando también en otras cosas, como seguros. Soy profesora de teatro, y por eso doy clases a actores y en colegios”, reconoció Gise.

“Trabajé en seguros y en un montón de otras cosas, porque el actor lamentablemente tiene un trabajo inestable y tampoco puedo estar esperando vivir de eso. En diciembre me quedé sin trabajo en lo que estaba haciendo por el tema de la pandemia, pero nunca dejé de actuar y de hacer lo que me gusta”, manifestó la ex Jugate.

“Soy profesora de teatro, que me recibí antes de casarme, y por eso doy clases a actores y en colegios. Actualmente, con la pandemia está complicado, pero quiero volver a trabajar. Porque el que no esté en la tele no significa que no haya actuado más”, explicó Gisela.

Finalmente, Rietti remarcó: “estoy con algunos proyectos, esperando que pase esto. Con ganas, con cosas en la cabeza y esperando a que los productores nos den oportunidades a los actores. A 30 años de Jugar conmigo estoy feliz y parece mentira cómo se mantiene intacto el recuerdo en la gente y sigo recibiendo ese amor”.

Fuente Paparazzi