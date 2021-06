En 1982, tuvo lugar la primera visita de un Papa a la República Argentina. Juan Pablo II viajó al país con un mensaje de paz frente al conflicto de Malvinas. El Sumo Pontífice fue recibido por el presidente de facto, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, y escoltado por una multitud desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta la Catedral Metropolitana. “Per­mi­tidme que in­vo­que la paz de Cris­to so­bre las víc­ti­mas del con­flic­to bé­li­co (…) que so­li­ci­te de los go­bier­nos y de la co­mu­ni­dad in­ter­na­cio­nal me­di­das ap­tas pa­ra evi­tar da­ños ma­yo­res, sa­nar las he­ri­das de la gue­rra y fa­ci­li­tar el res­ta­ble­ci­mien­to de los es­pa­cios de una paz jus­ta y du­ra­de­ra”, fue el mensaje del Obispo de Roma.

El Papa Juan Pablo II se reunió con el general Leopoldo Galtieri, presidente de facto de la Argentina, en su visita al pais durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Por: Foto: (Télam)

En 1580, en esta fecha se produjo lo que se conoce como la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad, encomendado por la Corona española, Juan de Garay bautizó a la Ciudad de Trinidad en los terrenos que años después se convertirían en la actual Plaza de Mayo.

En 1998, y tras 24 años de mandato ininterrumpido, deja la presidencia de la Federación de Fútbol Internacional Asociación (FIFA) João Havelange. El predecesor de Joseph Blatter resultó culpable de recibir sobornos en la investigación que realizó el comité de ética de la FIFA tras lo que se conoció como el Escándalo ISL 2012. “Havelange jugó al waterpolo, no puede hablar de fútbol”, así lo definió en la década del noventa el astro Diego Armando Maradona.

En 2006, João Havelange fue condecorado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Por: Foto: (Télam)

En 1910, nació el renombrado explorador marino Jacques Yves Cousteau. El francés no solo fue un reconocido divulgador científico sino que también fue el coinventor de la válvula a demanda de la primera escafandra de buceo autónoma.

En Argentina, desde 1946 cada 11 de junio se celebra el Día del Vecino por iniciativa de la Asociación Vecinal de Villa del Parque. En 1990, el intendente Carlos Grosso decretó oficialmente la instauración del 11 de junio como Día del Vecino Participativo.

Hugh Laurie, presento su disco “Let Them Talk” en el Luna Park. Por: Foto: (Télam)

En 1959, nació el actor británico Hugh Laurie. Gracias a su célebre interpretación de “Dr. House” obtuvo dos Globo de Oro consecutivos como Mejor Actor Dramático. Nacido en Oxford incursionó exitosamente en otras facetas del arte: como músico lanzó dos discos de blues, “Let Them Talk” de 2011 y “Didn’t It Rain” de 2013, y como escritor publicó la novela de suspenso “The Gun Seller” en 1996.

