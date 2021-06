Cerca de la final, la nueva semana de Masterchef Celebrity, el reality de cocina que conduce Santiago Del Moro, trajo condimentos tanto para los participantes como para los televidentes. Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau, Cande Vetrano, María O’Donnell y Sol Pérez fueron sorprendidos por la visita de familiares y amigos, pero el novio de Sol se quedó con la atención de los usuarios de Twitter.

En un momento de la noche, Santiago del Moro quiso indagar sobre la presencia de Guido Mazzoni, el novio de Sol Pérez, quien se presentó en el estudio de Telefe para darle una mano a la conductora. “Va a quedar eliminada hoy por mi culpa, pero por amor se hace todo, así que estoy acá en las buenas y en las malas. Esta es mala para mí, porque no me gusta la tele”, adelantó.

En esta nueva gala, los invitados fueron los encargados de ir al mercado y traer los ingredientes para que cada participante realice un plato en versión libre. Luego de algunos desencuentros, el novio de la conductora pudo acercarle los elementos necesarios para presentar, ante Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, ñoquis con salsa de queso que no pudieron consagrarla.

Cabe destacar que Mazzoni mantiene un perfil bajo y, como anunció frente a Santiago Del Moro, no se lleva muy bien con las cámaras. Pese a sus buenas intenciones, el desempeño del entrenador y empresario de 39 años y sus intervenciones junto a Sol en el detrás de cámara causaron furor en las redes sociales. Tanto que los usuarios de Twitter lo convirtieron en meme.

El novio de sol Pérez sacándose los mocos en vivo Yo:#MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/WIKkLQxnlN— Solsticio uD83CuDF1E (@solaylenklausek) June 8, 2021

Para el novio de Sol Pérez #MasterChefArgentina pic.twitter.com/AM5E4duIBJ— batman_valeria (@tananananana_) June 8, 2021

todos los familiares ayudando a los participantes el novio de sol perez: #MasterChefArgentina pic.twitter.com/FdBw5Y8a8Z— leo (@leoalonsoa) June 8, 2021

Manito arriba a quien le caiga pésimo el novio de Sol Perez #MasterchefArgentina pic.twitter.com/2I8pMaNhzz— Melibt (@Melibt1) June 8, 2021

El novio de Sol Perez cuando todos dan indicaciones pic.twitter.com/wYbsgeG5Ce— Camila uD83CuDFDF (@CamiiDiaz02) June 8, 2021



