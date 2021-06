En una región con cuotas crecientes de imprevisibilidad, la reciente alianza de los ex presidentes brasileños Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva, pretende desarmar una paradoja. La que supone que no existirían puentes posibles entre espacios con visiones opuestas.

La novedad suma el dato de una envidiable tolerancia cívica, algo común en Chile o Uruguay pero imposible de imaginar en otras fronteras como en Argentina. Cardoso, que ha sido en sus dos presidencias el rostro de lo que podríamos llamar el establishment o los mercados, ha anunciado que en una eventual segunda vuelta en las presidenciales del año próximo, votará al líder del PT porque, entre otras cosas, según le ha dicho a este diario, no quiere la reelección de Jair Bolsonaro.

¿Es un gesto personal o es lo que Cardoso representa, más probablemente, lo que está detrás de esa decisión contra el actual mandatario? Y en tal caso ¿Cuál Lula mira Cardoso?

Los cuestionamientos a Bolsonaro se han venido multiplicando en la superestructura por su pésima gestión de la pandemia; su apelación a una verticalidad militar que disputa el entorno democrático; la pérdida de la reputación internacional del país y el incumplimiento de todas las medidas de corrección de la economía que había prometido en campaña.

Hace pocos días, los dos ex presidentes, avanzaron un paso más en su alianza y lanzaron su primera declaración conjunta oponiéndose a una apertura arancelaria en el Mercosur, que demanda el gobierno uruguayo o el de Bolsonaro y su ministro liberal de hacienda, Paulo Guedes.

Esa coincidencia es más amplia que el propio pacto. El establishment brasileño enarbola el libre mercado pero gran parte de esa estructura, que conforman las corporaciones industriales y la banca privada, es desarrollista y proteccionista. No es una casualidad que Brasil, como Argentina, tenga tan pocos acuerdos de libre comercio, y que en el propio Mercosur esa posibilidad virtualmente no exista.



El presidente Jair Bolsonaro. Jair Reuters

Prioridades

Cardoso y Lula, con esa declaración, defendían en primer lugar lo que desde dos veredas diferentes entienden como los intereses prioritarios de Brasil. Fue ese mismo posicionamiento el que llevó a la crema del empresariado brasileño durante el primer gobierno de Lula da Silva, a liquidar la iniciativa del ALCA, la Alianza de Libre Comercio de las Americas, que Brasil copresidía junto a Estados Unidos.

Lejos de las narrativas folclóricas de la progresía regional sobre cómo vino ese desenlace, la verdad es que fueron las poderosas corporaciones de Brasil las que se plantaron, porque no estaban dispuestas a ceder sus espacios de acumulación a un proyecto que abría el comercio y los mercados hacia el sur pero los mantenía filtrados en el norte.

Ahora Lula busca este abrazo con Cardoso para exhibirse en el centro en momentos que los mercados se muestran inquietos por su postulación y sus revoleos de campaña por la izquierda. Esa preocupación, por cierto, es prematura. La votación es un enigma, está muy distante y por ahora ambos marchan empatados.

Se debe recordar, además, que el PT cayó en 2018 frente a Bolsonaro no solo porque la justicia le impidió a Lula presentarse. También por un fuerte rechazo debido a la crisis económica que detonó y no supo manejar el último gobierno de ese partido, en manos de Dilma Rousseff, y a la extendida corrupción, coronada con el Lava Jato. Son graves defectos que aun esperan una autocrítica concluyente por parte del “presidente obrero”.



En 2012, Cardoso con Lula en el hospital Sirio Libanés de San Pablo donde el líder del PT superaba un cáncer. Foto AFP

En cualquier caso el trayecto hacia el centro es para Lula más bien un regreso. En 2002 Cardoso enfrentaba un momento difícil en el final de su segundo mandato. Las inminentes elecciones tenían un ganador claro en el líder petista y esa alternativa había disparado el riesgo país a un nivel record de 2.400 puntos. La tensión era tal que entre la primera y segunda vuelta de aquel comicio, con Lula enarbolando todas las banderas del manual socialista, el precio del dólar casi se duplicó, de 2,30 reales a 3,99.

Cardoso había negociado un crédito de poco mas de 30 mil millones de dólares del FMI como una señal para serenar los mercados y dispuso otros 10 mil millones de las reservas para contener el tipo de cambio. Como la crisis no amenguaba, le pidió a la oposición política y centralmente a Lula, un respaldo público a sus políticas y a las condiciones de ese crédito. El líder del PT emitió entonces la llamada Carta a los Brasileños que confirmaba el respeto hacia adelante de los acuerdos asumidos por el gobierno saliente. Pero cuando llegó a la presidencia hizo mucho más que eso.

Lo que viene

Sorprendió por derecha e izquierda con un programa económico de fuerte perfil ortodoxo y un banco central independiente conducido con un ex Ceo del Bank of Boston. Al revés de lo que se sospechaba, no aumentó el gasto público sino que lo esmeriló hasta generar un superávit fiscal de 5%, por encima de las metas indicadas en el acuerdo con el FMI que había firmado el gobierno saliente. En simultáneo, la banca privada lograba ganancias sin precedentes. No había otra salida, explicó por entonces el mandatario.

Con muy buena información seguramente, en octubre de 2002, Roberto Setúbal, presidente del Banco Itaú, la segunda entidad privada de Brasil, había señalado algo que ahora vuelve a resonar en las palabras elogiosas de Cardoso a su antiguo adversario: “No tengo dudas de que Lula será el próximo presidente de Brasil. Es más pragmático y será más cuidadoso de lo que los mercados suponen”. Faltaban tres días para la votación.

El actual acuerdo entre los dos ex mandatarios pretende esterilizar el nuevo movimiento especulativo de los mercados ante el eventual cambio en Brasil. Como lo describió El País de Madrid, “el ni-ni, ni Lula ni Bolsonaro” no logra corporizarse de modo que la salida quedará entre ellos. El pacto sincera esa posibilidad. Pero aún mucho más relevante, configura una señal hacia el mundo, y a EE.UU. en particular, de brindar cierta certeza dentro del páramo de democracias imperfectas, liderazgos precarios o procesos llanamente autoritarios que anegan este espacio.



El dictador nicaragüense Daniel Ortega. Foto DPA

El panorama regional, ciertamente, se presenta complicado y caótico. Conviven ahí dos fenómenos que se han agudizado. La parálisis creciente del sistema de representación con consecuencias pavorosas como exhibe en especial la actual etapa de Nicaragua, pero que también se constata en Venezuela, Honduras o El Salvador entre otras comarcas.

La región confronta, asimismo, la factura de la enorme desigualdad que ha marcado su desarrollo histórico. Las consecuencias se advierten, por ejemplo, en las enormes mutaciones que exhibe la política chilena que acaba de votar contra la clase dirigente para generar una Constitución que garantice niveles necesarios de equidad. Pero al mismo tiempo ese proceso abre una incógnita sobre la gobernabilidad futura del país en las presidenciales del próximo noviembre.

Perú es hoy un caso extremo de esta deriva de imprevisibilidades. El país creció parejo durante las últimas tres décadas a niveles ejemplares, pero el ingreso se concentró amontonando a la gran mayoría pobre del interior en las banquinas del reparto.

La consecuencia es la distopía de una elección que se saldó entre la hija corrupta de un dictador, Keiko Fujimori, y un maestro rural de confuso discurso de izquierdas y un moralismo arcaico, Pedro Castillo, ya virtual ganador, y que recuerda los inicios del Ortega nicaragüense o el Chávez venezolano.



Pedro Castillo, el virtual ganador de las elecciones presidenciales de Perú. Foto AFP

Perú es el reverso de la moneda de su vecino Ecuador, donde el gobierno del derechista Guillermo Lasso opera filtrado por un congreso dominado por socialdemócratas y la izquierda del bloque indígena.

En Perú, Castillo gobernará sitiado por un Parlamento en manos de las estructuras políticas conservadoras. Es imposible saber si no acabará adaptándose a ese contorno, como sucedió en su momento con Ollanta Humala, que también expuso una vidriosa fe socialista y por esa misma fragilidad acabó rápidamente cruzando a la otra vereda.

Entre tanto Lula, que busca cosechar de todos los canastos y que fue padrino político y moderador de aquel presidente peruano, se apresuró ahora a felicitar a Castillo aún antes de que lo consagre la justicia electoral. La campaña nunca se detiene.

