La segunda ola de coronavirus está dejando números alarmantes en Tucumán. Desde hace varias semanas el promedio de fallecidos supera la veintena y los contagios diarios se ubican por encima de los 1000.

Los especialistas afirman que actualmente atravesamos “una meseta muy alta de casos” y que el resultado del confinamiento estricto si se reflejan en las cifras diarias. La ministra de Salud, Rossana Chahla dijo: “Si no se hubiesen tomado esas medidas en vez de un promedio de 1.500 casos diarios tendríamos 3.000”.

Ahora el foco de atención de las autoridades sanitarias se ubica en lo que sucede en el interior de la provincia. Allí el virus está circulando con más fuerza y ataca a personas jóvenes que apenas superan los 40 años, algunas sin comorbilidades y otras con factores de riesgo como diabetes, obesidad e hipertesión. El aumento de casos, principalmente en el sur provincial, es preocupante, muchos de los contagiados que requieren internación deben ser trasladados a Capital porque los hospitales de la zona no tienen la capacidad para contener tan alta demanda.

La infectóloga Mariana Marcotullio analizó el actual contexto sanitario y declaró, “Seguramente ya tenemos circulación de las nuevas variantes. Vemos pacientes que incluso estando vacunados con las dos dosis hacen neumonía más grave, y muchos de ellos son del sur de la provincia, como Aguilares, Concepción, Río Chico, Alberdi. Personas jóvenes, sin factores de riesgo, de 40 años”, detalló.

Marcotullio agregó: “se ve como que estamos en una meseta, lo estamos viendo ahora, y parece ser el resultado de las restricciones, comparando lo que era hace dos semanas, cuando no había camas, ahora estamos amesetados. No volvió a dispararse. Hoy conseguir camas es complicado, pero no imposible”. Sin embargo, Marcotullio advierte que la mayoría de los contagios en personas jóvenes se debe a la falta de cumplimiento de los protocolos y sugiere que se extremen los controles en pequeñas ciudades y zonas rurales. “Hay gente que no se adapta, que sigue sin usar barbijo. Cuando llegan a los servicios de salud todos saben de quién se contagiaron, fueron a reuniones familiares o sociales. Saben por dónde se inició la cadena. Hay mucho relajo en la parte rural, las personas no usan los barbijos. Por ahí habría que extremar los controles en esas zonas, controlar más la circulación”, aseveró.

Por último, la profesional remarcó la necesidad de seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar nuevos contagios y más muertes.

