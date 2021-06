Chegada de Bolsonaro a Vitória/ES foi marcada por tumultos. Jovem com placa em referência aos quase 500 mil mortos pela pandemia foi hostilizada (com palavras de baixo calão e teve a placa rasgada por apoiadores do presidente), além de ataques à imprensa. pic.twitter.com/VL0fbjZnK8

— Robson Maia (@robson_smj) June 11, 2021