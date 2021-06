El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, habló sobre la gestión de la pandemia, la vacunación y las elecciones. “Hay como una casta en la sociedad que está arriba de la ley”, enfatizó.

Durante una conversación con RADIO REALPOLITIK FM, el protagonista se refirió también a la presencialidad en las escuelas y criticó duramente al ex ministro de Salud de la Nación: “Lo escuchaba al caradura de Ginés González García, en un reportaje dijo: ‘Estuvimos todo el año cerrados, una semana más, una semana menos, no cambia nada’. ¡Mirá las estadísticas, ignorante! El nivel de contagios fue menos del 1 por ciento en los colegios, tanto en los niños como en el personal docente y no docente que asistió, y está comprobado que el 80 por ciento de los contagios no se dieron dentro de la escuela sino por transmisión comunitaria fuera del establecimiento. Vos no tenés que explicar, no sos comentarista de la realidad, no sos periodista, sos actor y como tal tendrías que haber hecho las cosas como correspondían”.

“Ellos pensaban en el show, el marketing político, no en la gestión”, sostuvo.

El diputado también comentó que “también estoy en cierta manera preocupado porque, por más que estén llegando las vacunas, no llegan en las dosis suficientes”.

Enríquez se refirió además a los vacunados VIP, como Jorge Taiana y Carlos Zannini, a quienes tildó de “desfachatados”.