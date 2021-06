La compañía Hanson Robotics ha presentado un robot humanoide, Grace, diseñado para interactuar con los ancianos y los aislados por la pandemia de coronavirus, informa Reuters.

El androide, que presenta rasgos asiáticos, está vestido con un uniforme de enfermera azul, tiene cabello castaño y está provisto de una cámara térmica en su pecho para tomar la temperatura y medir la capacidad de respuesta de los pacientes. Es más, usa inteligencia artificial para diagnosticar y puede hablar inglés, mandarín (el idioma de China continental) y cantonés (Hong Kong y Macao).

“Puedo visitar a la gente y alegrarles el día con estimulación social… pero también puedo hacer terapia de conversación, tomar biolecturas y ayudar a los proveedores de atención médica”, dijo Grace, una vez colocada cerca de su antepasado Sofía en el taller de la compañía estadounidense Hanson Robotics con sede en Hong Kong.

The Hong Kong team behind celebrity humanoid robot Sophia is launching a new prototype, Grace, targeted at the healthcare market and designed to interact with the elderly and those isolated by the COVID-19 pandemic. https://t.co/VEC4JZ8VEd

