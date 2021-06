El pasado 23 de mayo, Noelia Marzol y Rodrigo Arias se convirtieron en papás por primera vez y expresaron toda su alegría a través de las redes sociales, luego de haber sostenido en sus brazos a su pequeño Donatello.

El bebé llegó al mundo por parto natural y, a pesar de que aún le restaban dos semanas para nacer, decidió romper bolsa en la noche del sábado, llegando al mundo en la madrugada del domingo.

No obstante, gracias a esos días que restaban, el chiquito debió permanecer dentro de la clínica y se encontró bajo los cuidados de los profesionales de neonatología que lo cuidaron hasta que estuvo listo para ir a casa.

Emocionada de tener el alta médica y de poder llevarlo a su hogar, Noelia mostró con orgullo cómo ella y su novio disfrutaron de poder tener a Dona sobre sus pechos mientras descansaban en la comodidad de su cama.

Y, en las últimas horas, además de compartir con sus más dos millones de seguidores unas tiernas postales de ella junto a su bebé, la actriz también decidió publicar en sus historias de Instagram un video en donde reveló cuál es el momento que más disfruta de su incipiente maternidad.

EL PEQUEÑO DONATELLO RECIBIÓ EL ALTA DE NEONATOLOGÍA Y PUDO IR A SU HOGAR

Teniendo sobre sus brazos a Donatello, y mientras lo amamantaba lejos de aquellos otros clips en donde se la veía alimentando a su hijo rodeados de cables y elementos médicos, Marzol explicó con muchísimo amor y hasta con picardía que aquel era su estado más feliz: “Típico video que Instagram me censura, pero no hay nada más lindo que este momento… Que me censuren”.

Asimismo, en su publicación mostró la carita del nuevo integrante y algunos detalles de su asombrosa habitación, y escribió orgullosa: “Les presento a mi vida entera”. Además, confesó que dentro de la familia ya lo apodan como Doni, Dona o Tortu.

NOELIA MARZOL MOSTRÓ TIERNAS POSTALES JUNTO A SU BEBÉ

Fuente Paparazzi