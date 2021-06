En medio de la polémica que suscitaron los insólitos dichos de Alberto Fernández sobre el origen de los argentinos y sus pares latinoamericanos, el Presidente de la Nación volvió a ser blanco de críticas tras incurrir en un involuntario error en el que “llamó” a la población a “contagiarse”.

El nuevo furcio se produjo en medio de un acto llevado a cabo en el barrio de Agronomía, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Jefe de Estado anunció la extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia con las nuevas restricciones hasta el 25 de junio.

En ese sentido, acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzoti, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el mandatario argentino aseguró que si bien el ritmo de vacunación ha registrado una aceleración, la pandemia no ha concluido, por lo que exhortó a la población a inocularse con la vacuna contra el covid-19 de una manera algo confusa. “Vayan y contágiense”, dijo para inmediatamente corregirse con un gesto y aclarar “vayan y vacúnense”.

“Vayan y contagien”:

Por el error de Alberto Fernández pic.twitter.com/pMxSAUSL2i — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2021

A pesar del transcurso de una semana cargada de traspiés verbales, el Presidente no dejó pasar la oportunidad de enviarle una dura respuesta a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en referencia sus dichos recientes: “En los tiempos que vivimos, en el que tuvimos que enfrentar una pandemia, hemos redescubierto el valor de la salud pública. Había quienes se jactaban de no haber abierto un hospital en todo su mandato”, señaló.

Y agregó que, frente a la llegada de la pandemia, hubo que darle a los médicos, “todo lo que no tenían. Darles barbijos, camisolines, equipos que no tenían, dar camas que no había. Todo eso debimos volver a hacerlo. con el esfuerzo de todos ustedes”, en referencia al personal de salud que estaba en el lugar.