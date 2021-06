El fiscal Miguel Varela, en una entrevista con LA GACETA, destacó que se está trabajando fuerte para esclarecer el crimen del arquitecto Sergio “Checho” Juárez.

“Tenemos pistas para ir analizando con el correr de las horas. Estamos analizando algunas situaciones para llegar a la verdad. Esperamos que los resultados se den entre esta noche y mañana”, explicó el investigador.

El representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que en la zona donde se produjo sí existen cámaras de seguridad en las casas de los particulares.

“Hemos encontrados varias y estamos viendo las imágenes que se tomaron. Hay que ser cautos, pero creemos que estamos bien encaminados”, insistió.

El fiscal adelantó que los testimonios de los adolescentes también fueron muy importantes para avanzar con la investigación.

Despedida en las redes

Bea Peluffo.- “Bronca, indignación, angustia, dolor, tristeza y no sé cuántas cosas más se mezclan en estos momentos. ¿La vida de un ser humano no tiene valor? Que te arrebaten de golpe a un padre, un esposo, un hermano, un amigo, una gran persona no tiene nombre. No encuentro forma de poner en palabras la impotencia que siento. Lo único que ruego a Dios es que les mande consuelo y fortaleza a todos los que lo amaron. A la Justicia le ruego: justicia por ‘Checho’. Justicia por un hombre que puso de duelo a Concepción”.

Carlos Ibarra.- “Los que están comprometidos con ideales no aceptan un no te metas, mucho menos si es en defender al más débil. Así te fuiste arrojándote en defensa de los vulnerables. Porque ser BUENA PERSONA es amar hasta entregar la vida por el otro. Descansa en paz Sergio ‘Checho’ Juárez. Nos dejaste con el corazón destrozado y sediento de un reencuentro con el Altísimo”.

Daniel Martín.- “Una pérdida irreparable. La delincuencia y la corrupción nos los arrebató. Se fue defendiendo lo justo con tal compromiso que le costó la propia vida. Que su legado nos movilice a todos. Que no nos dé igual vivir así en esta sociedad. Gracias querido arquitecto por tu gran ejemplo de persona. Te extrañaremos. Oramos a Dios por fortaleza para tu familia”.

Nadia Díaz.- “Realmente en situaciones como esta es que no se entiende cómo funciona el universo… En qué consiste la existencia humana… Si existe realmente el bien o la justicia… Nuestra sociedad no da para más… Cuánta tristeza nos deja a todos los que te conocimos tu repentina partida… Vuela alto querido”.

Daniel Posse.- “Lamento profundamente tu partida. Siempre te recordaré con tu saludo cordial, tu sonrisa, tus gestos amables, tus ganas de hacer. Todavía no salgo del asombro, del impacto de la otra peste, la de la inseguridad. Es el resultado del oprobio y la falta de voluntad política de protegernos y cuidarnos, por parte de un Estado que nos abandona y la desidia de un Poder Judicial que solo se importa así mismo”.