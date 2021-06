Luego de tantos años de ser cosificadas sexualmente, las mujeres al fin disfrutan de la revancha de hacer lo propio con los hombres. Y si hay uno que “calza perfectamente” para jugar un poquito a eso (¡sin que se ofenda y con respeto!) es Luciano Castro, nuevamente en la fila de los solteros desde que se separó de Sabrina Rojas.

Es que, convengamos, Luciano no hizo nada para ocultar lo que la Madre Naturaleza le dio, sino todo lo contrario. No sólo le pone el cuerpo a una conocida marca de ropa interior masculina sino que, hace un par de años, un “pequeño” desliz en el mundo 2.0 hizo que quedara al descubierto toda su anatomía.

Y para confirmar lo que ya se intuía, ¿quién mejor que una ex compañera de escenario como Romina Ricci? Así lo hizo la actriz, que en su paso por Hay que ver, se le escapó “la pura true de la milanesa” en el juego Lo dijo o no lo dijo.

“Pude comprobar que lo que dicen de Luciano Castro es verdad, está muy bien”, fue una de las afirmaciones atribuidas a la invitada que se pudo ver en pantalla del programa de El Nueve. “Eso es verdad, pero no sé si lo dije”, lanzó Romina, muy sincera.

Y para que no quedaran dudas, la participante de La Academia dio su veredicto sobre el físico y la energía del actor: “Lo comprobé, pero no al punto que se están imaginando ustedes… Hice teatro con Luciano, tuvimos muchos ensayos y sí…¡pude comprobar que es una bomba!”.

Pero, para decepción del público, al hablar de las escenas de sexo que protagonizó con el ex Jugate Conmigo, Ricci aseguró que no son como el común de la gente suele fantasear. “Claro que sí, es una bomba, está comprobado. Tuvimos escenas de sexo, pero en esas escenas no se puede testear nada, es muy incómodo”.

Fuente Paparazzi