Hace unos años, cuando Carlitos Tevez la rompía en la Juventus de Italia y llegaba hasta la mismísima final de la Chmapions contra el Barca de Messi, Neymar e Iniesta, el Negro Oscar González Oro sacudió al mundo del fútbol anunciando que el Apache dejaba aquel lujo y aquella pompa del primer mundo para volver a Boca. Nadie le creyó: apenas un puñado de meses más tarde, una Bombonera desbordada de gente le dio la bienvenida. Comenzaba, aquella tarde y en ese marco de locura, un nuevo capítulo del romance interminable entre el pueblo azul y oro y el “jugador del pueblo”.

Cierta vez, a González Oro le preguntaron cómo tuvo aquella primicia sin pertenecer al mundo de fútbol. Y el Negro, que ya está más allá del bien o del mal, lo contó sin dramas. “En un evento me crucé con Mauricio Macri, que se me acercó y me dijo “¿Querés dar una noticia que no tiene nadie? Acabo de hablar con Tevez y me dijo que vuelve a Boca. Yo le dije “pero Carlos, cuando te fuiste te dije que volvieras el día que juntaras 50 millones de euros”, y él me contestó “Mauricio, ya tengo 60 palos“.

Una parte de esa fortuna -que se acrecentó con los entre 15 a 20 millones que le pagaron por el año en el que se fue a jugar a la liga China- fueron a parar a la impactante mansión donde vivirá ahora que anunció que ya no jugará más en el club donde nació, se hizo conocido, ganó títulos, fue ídolo indiscutido y ahora abandonó por decisión propia.

EN LAS PAREDES DEL GIMNASIO UN MURAL RECREA AL FUERTE APACHE.

Boca tiene un grupo de ex jugadores manejando el fútbol profesional (encabezados por Juan Román Riquelme, vicepresidente del club) que se hace llamar “consejo de fútbol”, cuya relación con Tevez y con otros jugadores siempre termina entre fastidios, quejas y misterios. Tevez se abrazó con Riquelme en la conferencia de prensa del adiós, pero ni siquiera ese gesto alcanzó para frenar los rumores, basados también en cuestiones políticas. Riquelme le hizo ganar las elecciones al actual presidente Jorge Amor Ameal, un hombre cercano al Peronismo, mientras que Tevez está alineado con el ex titular de la entidad, Daniel Angelicci, y con Macri, de Cambiemos.

LA CASA DE TEVEZ, CUANDO ESTABA EN CONSTRUCCION

Pero ahora que será tiempo de descansos y de sosiegos, Tevez ya no tendrá que sacarse de encima pegajosas marcas ni deberá escuchar los ácidos comentarios de los comentaristas deportivas y podrá disfrutar del caserón que se mandó construir cuando maravillaba al mundo con sus habilidades para la pelota. La casa está ubicada en el exclusivo barrio La Horqueta, la zona más coqueta y costosa de San Isidro.

UNA PISCINA CERRADA Y CLIMATIZADA, CON COLUMNAS DE ESTILO GRIEGO. IMPRESIONATE.

Además de contar con comodidades propias a las que están acostumbrados los magnates, la propiedad tiene una cochera para 15 autos y un recinto destinado para fiestas, una disco subterránea que no deja salir el ruido para que sus vecinos no se quejen y pueda disfrutar sin temor a la represalías. Según trascendió en aquel momento, la propiedad, que ocupa un cuarto de manzana, está cotizada en 7.7 millones de dólares.

VISTA AREA DE UNA DE LAS ZONAS DE LECTURA Y REPARO.

La mansión tiene una piscina y también una fuente, un gimnasio con máquinas de última generación donde Tevez hace ejercicios casi a diario. En ese cuarto donde se entrena tiene un mural gigante, que ocupa toda una pared, en el que se refleja un pedacito de Fuerte Apache.

