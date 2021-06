La noticia de que Susana Giménez se contagió de coronavirus dejó a toda la farándula argentina en shock, ya que después de haber presentado algunos síntomas compatibles con el virus el día en el que recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el, la famosa y su hija se realizaron la prueba que terminó por darles positivo. Ayer se conoció la noticia de que debió internarse en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este para controlar unas pequeñas complicaciones respiratorias.

Todos los famosos que han tenido la oportunidad de trabajar a su lado, o que simplemente sienten una gran admiración por la diva de la televisión argentina, no han dejado de manifestarle en las redes su apoyo en estos complejos momentos, uno de ellos fue Marcelo Tinelli, quien escribió en su cuenta de Twitter:

Mucha mucha fuerza y todo mi amor, Susana querida.

La Nación logró comunicarse con la asistente de Susana, Dolores Mayol, y fue ella quien dejó saber cuál era el estado de salud de la presentadora tras haber pasado su primera noche de internación: “Hoy se despertó un poco mejor, se va a quedar internada todavía para estar más controlada”. De igual manera, la doctora Claudia Volonte, quien es la directora del Sanatorio Cantegril, otorgó más detalles sobre la hospitalización de Giménez:

Presentó una leve insuficiencia respiratoria. No está con respiración asistida, sino con oxígeno y se moviliza por sus propios medios.

Dentro del centro médico

El famoso medio argentino también obtuvo información sobre la serie de estudios que le fueron hechos a la actriz desde que ingresó al sanatorio; una tomografía de pulmones, un análisis de sangre y una placa de tórax, la cual terminó por confirmar una neumonía unilateral en el pulmón izquierdo, han sido los primeros exámenes que le fueron hechos a Susana para comenzar con el control de su cuadro de coronavirus.

Su hermano Patricio Giménez no tardó en tranquilizar a los fanáticos de la artista cuando escribió en sus historias de Instagram: “Es normal que entre el día 6 y el 8 sean días donde la tos molesta más. Le están haciendo todos los estudios que le tienen que hacer. Está bien, está contenta, está cuidada. Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación, pero pido por favor que no me llamen o me manden tantos mensajes. Lo tengo que dejar abierto para los médicos, para mi familia”.

Fuente: Minuto Neuquén