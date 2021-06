Silvia Süller (63) hizo un vivo en instagram donde habló de todo y abrió su corazón. Y si bien atraviesa un gran presente en lo personal, confesó que para fin de año pasado se sintió un tanto sola por momentos, que se angustió un poquito, y que anhela pasar las próximas fiestas con su joven novio uruguayo.

Y fue en el marco de esa charla donde la actriz reveló un dato hasta ahora desconocido: ¿cómo se ganó la vida en plena pandemia? “Al igual que yo, en la pandemia había mucha gente sola con necesidad de hablar. Haciendo videollamadas en la cuarentena encontré un ingreso económico”, arrancó la ex mujer de Silvio Soldán.

Y siguió explicando, “me tenía que ganar la vida de alguna manera. Yo soy una resiliente total. Empecé a hacer video llamadas, que las cobraba. Duraban media hora. Así como hablo ahora, nada de sexo. Solo hablar porque la gente me ama, gracias por quererme y estar siempre”.

“En una de esas llamadas me llega una de Uruguay, de un periodista. Y la acepté. Paga como todas, y era Martín. Ahí conocí a Tincho. Las llamadas eran de media hora. El me dijo que ya había pasado el tiempo y le dije que sigamos hablando. Seguimos y me encantó. Yo necesito la media naranja, alguien que se ría y hable mi mismo idioma en todo sentido”, continuó Suller.

“Me empezó a llamar, a llamar y llamar… y nos enganchamos. Ya pasaron 10 meses de esto y siento que Martín es mío porque está siempre pendiente, preocupado y ocupado en mi”, confesó Silvia quien se reconoce pionera en ese recurso que luego otros famosos hicieron, pero grabando videos con saludos.

Fue entonces que a la mitad del Live Ig se sumó a la charla Martín Lema (23), su novio cuarenta años menor que ella, pero donde ambos destacaron que la relación demostró que la edad… es solo un número a la hora del amor. “Después de que hablamos, todo se fue dando y le dije de hacer un vivo”, empezó Tincho.

“Charla va, charla viene y no paramos de hablar todas las noches. Ya vamos para un año”, reconoció el joven periodista. Por su parte, Silvia acotó: “el 12 de agosto festejamos el primer año. Ojalá él pueda venir a Buenos Aires así podemos estar juntos personalmente”.

