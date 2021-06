El domingo 30 de mayo en el puesto de control que Gendarmería Nacional tiene en El Naranjo, en Rosario de la Frontera, los uniformados descubrieron el traslado de cocaína en encomiendas, sustancia que salió de Orán y tenía como destino Buenos Aires. Las narcoencomiendas eran trasladadas en dos vehículos, a partir del descubrimiento se implementó el sistema conocido como “entrega vigilada”, una herramienta investigativa del nuevo Código Procesal Penal Federal, a dos años de la implementación del Sistema Acusatorio en Salta y Jujuy. Tras la exitosa investigación, el jueves tres personas fueron imputadas.

En representación de la Unidad Fiscal Salta, la fiscal federal subrogante Paula Gallo presentó el caso de tráfico de droga a través de encomiendas. Ante la jueza federal de Garantías N§ 2 Mariela Giménez, la fiscal solicitó la imputación de una pareja oriunda de Bolivia y un remisero de Buenos Aires por el delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. Su pedido fue aceptado por la jueza, quien también hizo lugar al planteo de prisión preventiva para los tres acusados, aunque respecto al conductor dispuso que el cumplimiento sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La defensa pública, que representó a los tres acusados, no objetó la acusación ni la prisión preventiva de la pareja, aunque sí solicitó el sobreseimiento del chofer y, de manera subsidiaria, planteó la libertad de su defendido bajo el compromiso de someterse a proceso de investigación y no salir del país. Sus planteos, sin embargo, no fueron convalidados por la magistrada.

El control

Cuando el domingo 30 los gendarmes revisaron dos vehículos que transportaban 194 encomiendas, observaron indicios respecto a 16 paquetes, por lo que la fiscalía solicitó al juez federal de Garantías 1 Julio Bavio la apertura correspondiente. Las sospechas fueron en torno al peso y el tamaño que tenían los paquetes, luego de confirmar que se trataba de cocaína se puso en marcha el sistema de “entrega vigilada”, herramienta investigativa establecida en el artículo 193 del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

El 4 de junio las encomiendas llegaron a la sucursal de una firma transportista, ubicada en el partido de Morón, en Buenos Aires. Con la colaboración de una división especial de Gendarmería Nacional, y la coordinación de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, desde la Unidad Fiscal Salta se montó una vigilancia en la empresa a la espera de los destinatarios de los paquetes.

El lunes de esta semana los tres acusados se presentaron en la sucursal a bordo de una Citr”en Berlingo, perteneciente a una remisera de Villa Celina. Mientras el conductor esperó en la vereda, la pareja ingresó en busca de los paquetes, circunstancias en que fueron detenidos.

Asimismo, la propietaria de la sucursal señaló que la pareja detenida eran clientes conocidos, pues en varias ocasiones se presentaron a retirar paquetes, situación que se comprometió aún más cuando se descubrió que la mujer acusada tenía en su poder facturas por un total de 49 encomiendas despachadas de Orán.

Además de las encomiendas con droga y las facturas, se secuestraron cuatro teléfonos celulares y 139.400 pesos. También se pudo conocer que la pareja, dada su nacionalidad, tenía un amplio registro de movimientos migratorios hacia Bolivia.

