El desconocido le habría dicho a la mujer que “era un familiar” y que “estaba pasando por una mala situación económica”.

Una mujer residente en el barrio Centro de la ciudad de Monte Quemado —departamento Copo— denunció que sufrió una estafa virtual por parte de un desconocido, que logró robarle la suma de 50 mil pesos de su cuenta.

El caso, que es instruido por la Fiscalía de la Circunscripción Copo, se inició a partir de la denuncia realizada en sede de la Comisaría Comunitaria Nº 22 por la damnificada, de 63 años. La misma indicó que se encontraba en su vivienda cuando atendió una llamada telefónica. Al responder se dio con que era la voz de un joven. El mismo le habría manifestado que “era un familiar”, para posteriormente comenzar a comentarle que “estaba pasando por una situación muy mala, por lo que necesitaba dinero”.

Mientras le contaba la supuesta situación que se encontraba atravesando, comenzó a llorar y le pedía a la víctima que “por favor lo ayudara”, ya que no tenía dinero para poder salir adelante ni darle de comer a sus hijos. De esa manera, el delincuente apeló a la “solidaridad” de su supuesta familiar.

Hasta que logró convencer a la mujer que le transfiriera la suma de 50 mil pesos a su cuenta. Le brindó los datos de la cuenta bancaria y le explicó cómo debía realizar la transacción. Apenas la jubilada le transfirió el dinero, el inescrupuloso sujeto desapareció. Le cortó la llamada sin siquiera despedirse y luego eliminó el número de teléfono celular del que llamó a la damnificada.

Minutos más tarde, la jubilada se pudo dar cuenta que había sufrido una estafa telefónica al comentarle a un familiar lo que había sucedido.

Este le habría advertido que “no tenía un familiar con el nombre brindado por el estafador”.

Tras la denuncia de la damnificada, realizada en sede policial, la Fiscalía dispuso que se iniciaran las pesquisas pertinentes sobre los pormenores del caso, mientras se dio intervención del hecho al personal de la Brigada de Investigaciones de Monte Quemado.

Delitos Económicos

Además, en el caso se dio intervención al personal del Departamento de Delitos Económicos, que comenzó a realizar las pericias pertinentes en el teléfono de la damnificada y solicitó los informes a la entidad bancaria de la que la mujer es cliente, para verificar el movimiento de dinero realizado, con el fin de identificar al titular de la cuenta a quien le transfirió el monto. Comenzaron a recibir declaraciones testimoniales.

Prevención del delito telefónico

Ante un llamado que le genera sospecha de engaño, algunas medidas de seguridad para tener en cuenta son:

1- Cortar la comunicación.

2- Llamar al 911 e informar lo sucedido.

3- Contactarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación.

4- No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos.

5- No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico.

6- No dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre contraseñas por teléfono, Whatsapp o por mensajes de texto.

7- No contestar llamadas o SMS de números desconocidos.