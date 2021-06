La historia entre Cinthia Fernández y Martín Baclini se caracteriza por la escritura de nuevos capítulos, cuando el nudo de la trama invitaba a un desenlace, a un final de ese vínculo tan mentado, que ornamentó cientos de horas en los medios.

Hace dos años, la morocha y el empresario le pusieron punto final al amor, o tal vez puntos suspensivos. Desde la ruptura se concatenaron episodios de toda índole, de acusaciones cruzadas, de reproches y también de armonía.

En los últimos días, Baclini ofició de colaborador para Cinthia en la pelea legal contra Matías Defederico por las deudas de la cuota alimentaria, dado que le prestó los servicios de un abogado, con el que se terminó por ganar la batalla judicial.

Pero lo más llamativo surgió en las redes, donde Fernández muestra todo de su cotidianidad, como una especie de Gran Hermano. A través de su Instagram, se percibió la visita de Martín al hogar de Cinthia, para llevarle unos regalos a las tres niñas.

Como si fuese poco, la morocha posteó un video, en supuesto tono de chiste, en el que se acercan boca a boca con Martín, en un momento muy romántico. Respecto a todo esto, que abre el campo a las dudas sobre una segunda vuelta del noviazgo, se explayó Cinthia hoy.

En LAM, la bailarina excusó: “Es mi amigo, ahora la onda es decir ‘es mi amigo’”. Y agregó sobre los videos de Martín en su casa: “Ese fue el día que le fue a llevar los regalos a las nenas, son gestiones de ellos”.

Claro que igual jugó con el misterio, porque Cinthia reconoció que algo le vibra al lado de Martín: “Me pasa que cuando viene y me abraza, porque me abraza pero no es mi novio y me pone tensa porque no sé qué hacer. No es que me relajo y me pasan cosas… Igual, lo recibo de entrecasa, pero me puse una calza divina que me marcaba la cola, ja, ja. Tenemos diálogo fluido”.

Fuente Paparazzi