Ante el debut de la Selección Nacional en la Copa América, la organización del torneo decidió homenajear al más grande, al mejor jugador de todos los tiempos, al Diego.

Diego Armando Maradona, el que soñaba con jugar un mundial y consagrarse en primera, el de las canciones, el de la cancha, el de la gente, el de Dalma y Gianinna. El Diego eterno ,estuvo presente una vez más en la cancha.

Aunque a último momento se cambió la sede de la Copa América 2021, la Conmebol no dudó en homenajearlo a lo grande. Con tecnología de última, visuales, un impresionante show de luces y el recuerdo de aquel gol a los ingleses.

El barrilete cósmico apareció en la cancha gracias a la realidad aumentada y, al ritmo de “Life is life”, la organización del campeonato decidió abrir el tributo al legado deportivo de Maradona.

Cuando la emoción ya estaba a flor de piel y en un estadio a oscuras donde solo brillaba el 10 dorado del Diego, se lo pudo escuchar a él hablando de su mayor pasión.

La voz eterna del Diego resonó diciendo “ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen”.

La Copa América homenajeó al Diego ante el debut de la Selección Argentina.#CopaAmerica2021 #DiegoMaradona pic.twitter.com/5ghtgDyYX7 — Ahora Argentina (@ahorargentina) June 14, 2021

Fuente: Tv Publica

Estatua en Santiago

El show de hoy se suma a la larga lista de homenajes que recibió en todo el mundo, desde su partida hace poco más de seis meses, por ejemplo, la imponente estatua en Santiago del Estero.

A principios de mes, la Selección Argentina inauguró la estatua más alta en honor al 10. Se lo ve desafiante y concentrado, como se lo propuso el escultor, quien agregó “yo creo que le gustará, se verá muy representado”.