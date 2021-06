El cañón de Hvannargil, en Islandia. (Foto: Gabor Nagy)

Ciudad de Pienza, en Toscana, Italia. (Foto: Gabor Nagy)

Blahylur, un lago de cráter en las tierras altas de Islandia. (Foto: Gabor Nagy)

Fotografía de Langisjor, uno de los lagos naturales más grandes de Islandia. Está ubicado en el Parque Nacional Vatnajokull, que cubre aproximadamente el 14 por ciento del país. (Foto: Gabor Nagy)

Gabor dijo: “Me encanta estar en las montañas, así que prefiero subir a picos altos y usar mis cámaras desde allí en lugar de simplemente enviar un dron desde el estacionamiento y terminar de filmar en literalmente cinco minutos”. Captura en los Dolomitas italianos. (Foto: Gabor Nagy)

Lago Kavicsos cerca de la capital húngara, Budapest. En español se traduce como Lago de Grava, como se llama un tipo de piedra. (Foto: Gabor Nagy)

El cañón Sigoldqugljufur, en las tierras altas de Islandia. Según Guide to Iceland , se lo conoce como el ‘Valle de las Lágrimas’ y “se ganó su apodo por su gran cantidad de cascadas”. (Foto: Gabor Nagy)

Un hermoso lago en el pequeño pueblo de Apc en el norte de Hungría. (Foto: Gabor Nagy)

“Cada imagen que tomo es especial para mí porque me gusta fotografiar en regiones difíciles de alcanzar. Estas ubicaciones son muy remotas. Por lo general, tengo que cruzar varios ríos glaciares o caminar de 20 a 25 km para llegar a ellos”, manifestó Nagy. En la foto se muestra el paisaje de la zona de Landmannalaugar, en Islandia (Foto: Gabor Nagy)

Captura del área de Landmannalaugar, en Islandia, conocida por su actividad geotérmica. (Foto: Gabor Nagy)

Gabor describió esta toma como “mostrando un agujero negro”. Lo hizo sobre el paisaje volcánico de las Tierras Altas de Islandia. (Foto: Gabor Nagy)

Una toma de Eldgja de Islandia, el cañón volcánico más grande del mundo. Tiene 40 kilómetros de largo, 270 metros de profundidad y en su punto más ancho tiene 600 metros de ancho. (Foto: Gabor Nagy)

Imagen de la península de Dyrholaey, en Islandia. (Foto: Gabor Nagy)

Tierras Altas de Islandia. (Foto: Gabor Nagy)

Fotografía de las islas Lofoten. Gabor dijo que se involucró en la fotografía con drones como una “progresión natural” a medida que evolucionaba la tecnología. (Foto: Gabor Nagy)

Archipiélago de las islas Lofoten, en Noruega. “Con los drones puedo encontrar fácilmente composiciones nuevas y nunca antes vistas. Hace solo unos años, habría tenido que gastar miles de euros en un viaje en helicóptero para capturar las mismas imágenes ”, expresó el fotógrafo. (Foto: Gabor Nagy)