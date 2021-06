Luego de que Flor Vigna y Facu Mazzei debutaran en el ritmo shufle dance llegó el turno de que el jurado de ShowMatch, la academia (eltrece) los calificaran. Y pese a que para Marcelo Tinelli la coreo salió “excelente”, Pampita, Hernán Piquín, Ángel de Brito y Jimena Barón no opinaron lo mismo.

Con la presión de las cuatro parejas que competían este lunes observándolos lo dejaron todo en la pista. Por lo menos eso sintieron todos los que estaban en el piso. Por ello Lizardo Ponce explotó cuando escuchó el bajo puntaje que le habían puesto a la bailarina y a su compañero.

“¿Qué dijo Lizardo?”, le preguntó Marcelo Tinelli. Sorprendido, el influencer intentó hacerse el distraído, pero era tarde, el conductor lo escuchó muy claro: “Dijo ‘nooo, déjate de joder’. ¿Por qué no tiene los huevos para decir las cosas?”.

“No, no”, intentó decir entre risas Ponce al señalar, con una mano en su corazón, que “yo veo que la rompieron”. Fue ahí cuando Tinelli le dejó en claro que él no era jurado y que también había pensado en “qué genios, pero les pusieron un 19”.

“Pero no hace falta tanto, me gustó la coreo, me gustó el desplazamiento…”, expresó Lizardo Ponce cuando el conductor lo volvió a frenar en seco: “Perdón, perdón. Nadie le está pidiendo a usted que vaya a hacer un análisis”.

Hernán Piquín le explicó a Lizardo Ponce que “yo dije que estuvieron bien –Vigna y Mazzei- bailaron en toda la pista, que estuvo dinámico, pero que no estuvo prolijo. Y te quiero ver a vos, porque si ellos no estuvieron prolijos agarrate”.

Fuente Paparazzi