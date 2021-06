Horacio Cabak ha sido, por mucho tiempo, el foco de los medios de comunicación luego de la polémica generada por asuntos personales que trascendieron al ojo público y por su reciente desvinculación en “Polémica en el Bar”.

No ha habido ciclo televisivo que no esperara tener a Horacio Cabak hablando de su vida personal, sin embargo, el expanelista, ha declarado desde primer momento que eso no pasaría.

Estos fueron los motivos centrales por los que se llevó a cabo la desvinculación del panelista en “Polémica en el Bar”, según lo comentado por Horacio Cabak, en “La noche de Mirtha”.

Una vez más, esta vez frente a Juana Viale, el periodista se presentó en la televisión argentina aclarando que no daría muchos indicios sobre su vida privada, ya que considera que es sagrada y que no tiene motivo alguno para estar divulgando cuestiones familiares.

Otro de los comentarios hechos por Horacio Cabak, es que consideraba que las cosas familiares y judiciales se resuelven fuera de los medios, respondiendo a la pregunta de Juana Viale sobre si estaba pensando en iniciar acciones legales en contra del programa.

Aprovechó, también, para comentar que él hace tiempo vive en su casa con su familia intentando dejar tranquila a la audiencia de “La noche de Mirtha”.

El cuestionamiento

Hablando sobre la privacidad de su vida, Horacio Cabak puso en cuestionamiento a las personas que opinaron sobre cómo se resuelven las cosas entre pareja.

A su vez, firme cuestionó: “¿Por qué todo el mundo considera que debe opinar? Y ¿por qué cuando un juez toma la decisión de decir: ‘de este tema no se habla porque hay menores de edad y porque hay conversaciones privadas que no deben trascender y porque la vida privada es privada’, lo viven como un arremeto a la libertad de prensa?”.