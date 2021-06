Las extrañezas de Lionel Scaloni. Si bien se pueden rescatar cosas de su conducción en la Selección Argentina y se entiende su inexperiencia, lo que más llama la atención son sus repentinos cambios de parecer, que muchas veces contradicen su propia palabra.

Sustituciones repentinas al primer error en jugadores que se bancaron una posición distinta a la habitual (como Lucas Martínez Quarta); paso de la titularidad a quedar afuera de una lista de 28 (caso Juan Foyth y Lucas Ocampos); y promesas incumplidas: la de Franco Armani.

El arquero riverplatense fue el elegido desde el comienzo por el director técnico, allá por 2018. A fines del año pasado, el entrenador ratificó su pensamiento ante un portero que se afianzaba bajo los tres palos argentinos.

“Siempre tuve claro quién era el arquero”, había manifestado Lionel Scaloni sobre el cierre del 2020, en referencia al guardameta casildense. “Es verdad que hay un nivel increíble, pero la confianza con él es absoluta”.

Sin embargo, la opinión pública le mostraba el gran momento de Emiliano Martínez. Primero en el Arsenal y luego en Aston Villa, el ex-Independiente se erigió como uno de los mejores arqueros de la Premier League, la mejor liga del mundo.

Pero el DT no cambiaba ni para probar en los amistosos. El 15 de mayo, Armani dio positivo en COVID-19, y allí comenzó su calvario, con cuatro testeos que remarcaban su situación médica. Scaloni le había prometido que, cuando se recuperara, volvería a tomar su puesto, ya que no lo había perdido en cancha. Pasaron cosas…

El ex-Newell’s explicó en primera persona por qué Armani no viajaría a Santiago del Estero para las Eliminatorias. Aunque ya habían pasado los diez días del positivo, momento desde el cual para los especialistas de Conmebol ya no contagia y puede jugar, adujo que la provincia no lo dejaban entrar sin PCR negativo.

Sin embargo, desde el propio gobierno santiagueño desmintieron que corra esa regla. “No había ningún impedimento de nuestra parte para que estos dos jugadores, y cualquiera que el cuerpo técnico decidiera, pudieran venir a Santiago”, le afirmaron a La Nación.

De hecho, el bicampeón de la Copa Libertadores había jugado para River en el último partido de la fase de grupos, ante Fluminense. En AFA ratificaron que no había ningún problema para su viaje, y que su innecesario aislamiento fue decisión pura del DT.

“Lo de Franco a mí me molesta y bastante. Sabemos que no tiene posibilidades de contagiar a nadie, incluso ha jugado con su equipo varios días atrás y hoy no podemos contar con él. La verdad es que es una situación difícil para él, porque quiere estar con el grupo”, había dicho el lateral derecho retirado, sabiendo que lo que decía no tenía ningún asidero.

Ya recuperado y con el test negativo, de todas formas volvió a poner al hombre del Villa ante Chile, por la primera fecha de la Copa América 2021. No solo no cumplió con su palabra, sino que lo destrató por no ¿animarse? a decirle que, en igualdad de condiciones, prefería a otro ‘1’.