Muchos tiene dudas a la hora de decantarse por el agua mineral o el agua de la canilla a la hora de su consumo. Aparte de ello, hay que decir que no todas las minerales son iguales y que existen diferentes tipos.

La mineral se caracteriza por el hecho de que no necesita ningún tipo de tratamiento químico para que sea consumida. No puede haber dos aguas minerales idénticas ya que su composición varía según los minerales presentes y el agua de lluvia que se filtra para prepararla. La de la canilla puede tener su origen en embalses o ríos y necesitan ser tratadas químicamente para que no haya ningún tipo de problema a la hora de ser consumida. La calidad va a depender de la zona en la que se elabore.

El agua mineral aporta una serie de minerales que son saludables para el organismo, como favorecer la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos consumidos. Aparte de ello, ayuda a que la tensión arterial esté equilibrada.

La clasificación se va a realizar a partir de la composición de las aguas minerales:

– Aguas minerales con una mineralización muy débil. En tal caso, los minerales presentes en dichas aguas es de 50 mg por litro.

– Si contienen entre 50 mg y 500 mg por liitro de minerales se dice que son aguas de una mineralización débil.

– La mineralización media es aquella en la que el agua contiene entre 500 mg y 1500 mg por litro de minerales.

– Las aguas con mineralización fuerte contienen más de 1500 mg por litro de minerales.

La clasificación también se puede realizar dependiendo del tipo de minerales presentes en su composición y de la cantidad de los mismos:

– Las sódicas se caracterizan por que el sodio es el mineral más destacado, llegando a tener unos 200 mg por litro.

– Las magnésicas presentan una gran cantidad de magnesio en su composición.

– En el caso de las bicarbonatadas, hay una presencia importante de bicarbonatos en su composición.

– Las cálcicas son ricas en calcio.

– Las ferruginosas presentan un alto contenido de hierro en la composición.

Antes de comprar una, es importante el leer la etiqueta para saber la composición de la misma y la que más te conviene según tus necesidades:

– Las que poseen una mineralización débil o muy débil son perfectas a la hora de tratar la tensión alta y eliminar la retención de líquidos del organismo.

– Si tiene una mineralización fuerte, aporta una buena cantidad de minerales como el magnesio.

Fuente: Bekia salud