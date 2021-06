El empresario de la carne Alberto Samid se descargó el pasado lunes en un tuit sobre las declaraciones de la embajadora del Estado de Israel en Argentina, Galit Ronen, quien había dicho que “si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”, luego de que el cepo exportador a la carne interrumpiera el intercambio comercial con ese país.

“Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta “amenaza” la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes”, publicó Samid en su cuenta de Twitter.

Y concluyó: “Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne”.

Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta “amenaza” la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne.https://t.co/U4ukexSuxl — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 14, 2021

Las declaraciones de Samid fueron rechazadas y tildadas de “antisemitas” por gran parte de los usuarios de la red social.

Hoy en día, Samid permanece detenido en su domicilio tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita en abril del 2019 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE), tras haber sido capturado en Belice, donde había intentado esconderse. Por su estado de salud, solo pasó dos meses en la cárcel y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

“No puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne”, se había quejado Ronen durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata, luego de que se informara que el cepo exportador a la carne interrumpió el intercambio comercial con Israel, que últimamente había apostado a la provisión del producto desde nuestro país.

De este modo, la diplomática dijo que conversó con diferentes funcionarios del Gobierno y les sugirió que se les otorgue una cuota como Hilton con la Unión Europea, o de carne kosher a Estados Unidos, aunque advirtió que “esto es una solución que demora, porque hacer una cuota es un proceso legal que lleva tiempo”.

“Fueron muy amables, pero al final no me dieron el sí, supongo que ellos piensan que la solución (del conflicto) está cerca, con lo cual consideran que no hay que tener una solución especial para Israel”, completó.

En tanto, las autoridades israelíes se encuentran molestas, dado que luego de mucho tiempo de comprarle a Polonia un cupo de cortes enfriados, habían acordado el aprovisionamiento con frigoríficos argentinos desde hace un par de años.

Desde su histórica pelea con Mauro Viale, en la que el fallecido periodista lo acusó de haber avalado el atentado a la AMIA, el “Rey de la Carne” tuvo varios conflictos con la comunidad judía.

El último fue hace menos de dos meses, cuando también desde Twitter escribió mensajes antisemitas contra los empresarios Sigman, Marcos Galperín y Gustavo Grobocopatel.

“Este MOISHE no tiene límite. No se cansa de robarnos!!!! Cuando vamos a ir a Garín a bloquearle el laboratorio ese????”, dijo en referencia a Hugo Sigman, el dueño del laboratorio que participa en la producción de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.

Seguidamente, apuntó contra Galperín y Grobocopatel, también de origen judío: “Estos PAISANOS son todos iguales. Los dos primeros hicieron la guita acá y se fueron a vivir a Uruguay. La otra rata le da nuestras vacunas a los gringos”.

Sin embargo, Samid ya había atacado a Galperín y Grobocopatel en octubre del año pasado, con un mensaje que le costó denuncia de la DAIA: “Marcos Galperín y Gustavo Grobocopatel se hicieron ricos en La Argentina y ahora, de millonarios, se van a vivir y a pagar impuestos a Uruguay. ¿Qué tienen en común? Entre los ganadores que acierten qué tienen en común, vamos a sortear un lechón”.