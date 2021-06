Luego de más de un año y medio alejada de la televisión, por elección, y para dedicarse a disfrutar de su primera hija Ema, la actriz regresó a la pantalla chica, pero lejos de la ficción, con un nuevo proyecto llamado Ordena tu vida y que es un reality que se emite dos veces por semana por Discovery Home & Health.

Un programa que le permite, en medio de la pandemia, repartirse entre la familia y el trabajo, a diferencia de una tira diaria que requiere largas jornadas de grabación. “Si hay alguien que podía conducirlo soy yo, porque el orden siempre estuvo muy presente en mi vida”, confesó Eugenia Tobal en diálogo con La Nación.

Y fue en cuanto a este nuevo desafío profesional que la actriz y conductora explicó: “es mi primer trabajo después del nacimiento de Ema y de estar durante más de un año adentro, con la gordita. Cuando me convocaron me entusiasmó la idea de poder salir un poco de casa, en medio de todo lo que estamos viviendo”.

Y siguió Eugenia, “necesitaba trabajar y era poco tiempo porque grabábamos tres días por semana con protocolos, testeos, equipo reducido y todo muy cuidado, lo cual me daba mucha confianza y podía irme de casa y volver con tranquilidad. Me interesó la propuesta, porque me gustan mucho los formatos de realities”.

“Tomé algunos tips para mi vida y el orden siempre estuvo muy presente en mi vida. De adolescente, por ejemplo, tenía el TOC de ir a ordenar los placares de mis amigas, que a veces ni estaban en la casa pero la mamá me abría y me hacía pasar al cuarto”, se sinceró Euge.

Y agregó: “siempre fui muy obsesiva del orden y la limpieza, y con Romeo me fui adaptando. Después llegó Fran y más tarde Ema y los otros dos perros de él, y no es lo mismo. A veces te dicen que cuando tenés hijos te olvides del orden y no es así: se puede tener limpia y ordenada una casa en la que hay un marido, una hija y tres perros”.

“Con la pandemia nos dimos cuenta de que no necesitamos tanto y podemos vivir con mucho menos de lo que generalmente creemos que tenemos que tener. La pandemia ayudó a reflexionar en cuánto a que uno gasta de más en cosas que no son tan necesarias y con mucho menos nos podemos arreglar igual”, concluyó Tobal.

Fuente Paparazzi