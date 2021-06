More Rial explicó por qué no es convocada por Masterchef Celebrity. En más de una oportunidad, la influencer expresó desde sus redes las ganas de ser parte del programa, pero hay algo que lo impide y ella lo relaciona con su padre, Jorge.

En un móvil con Los ángeles de la mañana, que se puede ver en las mañanas de El Trece, More aseguró que hablar del tema generaría discordia y que no sabía si decir el motivo de su ausencia en la pantalla chica o quedarse callada.

Entonces fue Ángel de Brito, conductor del programa, quien le planteó el saber que ella quiere trabajar en tevé, ya sea en el concurso de cocina de Telefé o en La academia de ShowMatch junto a Marcelo Tinelli. Y la reacción de la hija del conductor comenzó “medida”, pero terminó revelando las razones por las que qué ella cree que no es parte de la tevé actual y, en consecuencia, se tiene que dedicar al mundo de las comunicaciones virtuales.

“Eso creo que va a ser una discordia, ¿no?”, dijo More, entre risas, y continuó: “No sé si lo tengo que decir”, disparó Rial, planteando la duda. “Ya veremos eso… Igual, yo estoy viviendo en Córdoba (está radicada desde noviembre del año pasado). La idea es volver (se cansó de la vida en la provincia serrana), primero, y después ver qué onda”, continuó More, que fue vinculada con el youtuber, Yao Cabrera.

“¿Por qué es una discordia, por qué no puede estar en estos programas?”, preguntó Mar Tarres, invitada panelista al programa mañanero. Y la respuesta de la mamá de Francesco aclaró las dudas. “Es de público conocimiento que mucho en la tele yo no estoy, estoy más en las redes. No sé si es miedo a papá pero viste que tiene ahí, que no es muy tocado el tema”, aseguró Rial, que fue víctima de un ciber ataque.

Con su papá momentáneamente fuera de la pantalla, quizá ahora si llega el tiempo para More de sumarse a alguna propuesta en la pantalla chica. Veremos, veremos, y después lo sabremos… Por lo pronto, primero, tiene que concretar su vuelta a Capital Federal.

A fines del año pasado, Rial se fue a vivir a Córdoba para que su hijo esté cerca del padre, Facundo Ambrosioni, y luego empalmó con la temporada de teatro, en el verano. Pero semanas atrás, contó que ya está aburrida de la “tranquilidad” de su cotidiano y que quiere regresar para retomar la vida que tenía antes, seguir estudiando -marketing publicitario- y trabajar.

¿Se le dará pronto? Las producciones trabajan (con miedo) en esta campaña de More para meterse de lleno en el mundo de la televisión.

Fuente Paparazzi