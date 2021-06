La relación entre Dani La Chepi y su novio, Javier Cordone, está en problemas. El chofer de recolección de basura le reclamó cariño al aire, y confesó que está celoso del buen vínculo que la ex Masterchef tiene con su ex. Invitada a Flor de Equipo, Dani fue “sorprendida” con un móvil en vivo con su novio mientras trabajaba. Y el intercambio entre ellos comenzó “picante”.“Pregúntale qué onda su vida, que no nos vemos hace quince días…”, planteó La Chepi.

“Para mi gana Georgina Barbarossa, tiene buena onda con Dani. Estoy contento por todo lo que La Chepi dejó ahí adentro. Pero le llevaba mucho tiempo también estar ahí… no nos veíamos nunca. Igual, ahora menos. Es complicado todo esto, hay que seguir ese ritmo”, expresó Javier.

“¿Por qué no se están viendo?”, consultó Noe Antonelli, panelista del programa. “Si no es Masterchef es no se que chef, las notas, los pibes…”, agregó Cordone.“Está pasando algo importante… Acá hay un reclamo al aire de Javier para La Chepi. ¿Qué le querés reclamar al aire?”, interrumpió Flor Peña.

“Le quiero reclamar un poquito de cariño, nos estaría haciendo falta, nos estaría haciendo falta… Es complicado. ¿Sabés que pasa? Yo tengo tres pibes, ella tiene a Isabella”, agregó Javier. Y ahí “saltó” Dani, sin filtro, para confesar que “el quilombo viene de otro lado”.

La ex participante del concurso de cocina reconoció que es su responsabilidad el conflicto que hoy atraviesa su pareja con el chofer de camión de basura. “Se llama ex”, continuó la influencer, que pasó duros momentos económicos en su vida. “Ya dolió”, respondió Javier, y se llevó sus manos al pecho.

Y La chepi, agregó: “ya te va a doler de verdad… No tiene que ver con las ex de él, sino que tiene que ver con mi ex, me hago cargo”. “Soy un poco celoso, puede ser eso, puede puede ser”. Y para darle un cierre al tema, la conductora justificó: “queríamos que fuera un móvil amoroso”. Y Dani remató: “¡Y fue una mierda!”, a horas de compartir un duro mensaje a Alex Caniggia, por renunciar al ciclo de Telefe.

Fuente Paparazzi