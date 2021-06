Brenda Asnicar terminó su polémica relación con el Duki, y está feliz. En Intrusos en el espectáculo, la cantante habló de su presente, tras terminar la relación con el rapero. En las tardes de América, sobre el final del programa, Brenda aseguró que la ruptura le significó una sonrisa “que no se me puede ver por el barbijo”. Al parecer, Asnicar no la habría pasado del todo bien durante su romance con el trapero, y el final de la relación de pareja significó un alivio y un nuevo comenzar, también mediático, para ella.

En el tiempo en que Brenda y Duki estuvieron juntos, a ella prácticamente no se la vio en los medios de comunicación, excepto por un recordado escándalo donde el músico tuvo un “encontronazo con la prensa”. En el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Asnicar se sinceró sobre las sensaciones y los sentimientos que hoy la “atraviesan”. “Es una lástima que no se ve mi sonrisa en este momento, pero estoy sonriendo en este momento. Estoy bien”, dijo cuando se le preguntó por la separación.

“Andá, sembrá un árbol y después yo te contesto… A la gente le diría que siembre árboles”, expresó Brenda, para “responderle” a los que quieren saber por el motivo de la ruptura. “Yo sembré 150 árboles y ahora me estoy encargando de que todos siembren árboles. Hay que saber canalizar la energía. La gente debería mirar más la naturaleza que las redes sociales”, cuestionó Asnicar.

Duki es la segunda pareja famosa con la que sale Brenda. En su momento, mantuvo un apasionado romance con el jugador de fútbol, Carlos Tévez, que días atrás renunció a Bocas Juniors. Luego, vivió algunos años en el exterior hasta que regresó al país y se puso de novia con el artista.

El romance duró meses, en más de una oportunidad se dijo que atravesaban una crisis pero, luego, en redes sociales, se volvían a mostrar juntos, lo que confirmaba que la pareja se mantenía firme o, en principio, habían superado los problemas que los había enojado. Hasta que llegó un momento en que el vínculo “no dio para más”, y la también actriz decidió iniciar un nuevo camino, lejos de su ex.

“Yo no cambié a nadie por nadie”, aclaró Asnicar, en el linving de Jey Mammon, antes de hablar con la cámara de Intrusos. Por el momento, el presente amoroso de la ex Patito feo -que mantiene un grupo de WhatsApp con los que fueron sus compañeros en la tira- es solitario. Está disfrutando de la soltería pos final de la relación con el cuestionado -por sus actitudes, sobre todo ante las notas de prensa- músico.

Fuente Paparazzi