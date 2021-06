Si bien luego de la presentación de los laboratorios en la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre los acuerdos que firmaron con la Argentina la polémica en torno a Pfizer disminuyó, aún el Gobierno no logró comunicar avances concretos en la negociación con el laboratorio de Estados Unidos, que explicó en reiteradas oportunidades que no se pudo cerrar un contrato por el marco normativo de la ley local.

En una charla organizada por el Council de las Américas, Sergio Massa, de viaje en Estados Unidos (estuvo en Washington y ahora en Nueva York), habló sobre el tema y anticipó que el gobierno nacional “está encontrando una solución sin tener que reformar la ley”.

“El tema vacunas es un tema que nos ocupa. Desde el año pasado vengo diciendo que el 2021 nos tiene que encontrar unidos y vacunados. La recuperación económica de la argentina va a emerger si estamos unidos y vacunados”, sostuvo el presidente de la Cámara baja.

Y aclaró que no solo Pfizer tiene problemas con el marco normativo de la ley argentina, sino que “son tres laboratorios” a los cuales no mencionó. Al respecto, expresó: “Siempre que hay buena voluntad, y el Presidente tiene la convicción de trabajar con buena voluntad para que los argentinos tengan todas las vacunas que necesiten y quieran, estamos encontrando un camino de solución sin tener que reformar la ley”.

Para concluir, el ex intendente de Tigre hizo un paralelismo con los organismos financieros que no se muestran flexibles para encontrar soluciones con la Argentina: “Así como plantee que hay multilaterales que les falta cabeza, hay otros que le están poniendo cabeza para poder resolverlos y siento que para resolver el tema vacunas estamos muy bien encaminados. Creo que vamos a tener un altísimo porcentaje de la población vacunada para fin de año”.

Con respecto a las negociaciones con el FMI y el Club de París, Massa advirtió que los acuerdos “estarán cerrados cuando el presidente y el ministro sientan que están errando un deal favorable para la Argentina” y sentenció: “Nuestra responsabilidad en términos de pagos, plazos y sustentabilidad es mirar no solo el presente sino el futuro. A corto plazo cualquier puede decir ‘el Presidente puede cerrar el acuerdo que sea porque total lo arregla el otro’ y si Argentina sigue pensando así nunca va a tener ese crédito para la inversión del sector privado”.

Y se preguntó en forma retórica: “¿Cómo es posible que el FMI no suspendiera en el momento de la pandemia el correr de intereses no solo para Argentina, para todos los países, entendiendo que es el instrumento de ayuda por excelencia?”.

Asimismo, el ex jefe de Gabinete ratificó sus dichos sobre Nicaragua y los derechos humanos luego de la polémica generada por la abstención de la Argentina en la ONU para condenar al régimen de Ortega: “No hay doble estándar frente a los derechos humanos. Donde hay presos políticos los países tenemos que actuar y no nos podemos hacer los distraídos. No hay derechos humanos de primera y de segunda. Si hay presos políticos en Nicaragua, Argentina tiene que hacer sentir al máximo su voz más allá de la discusión de los ámbitos”.

“No voy a entrar en la polémica de qué me gusta más o menos del secretario general de la OEA (Luis Almagro). No vale la pena transformarlo en parte del debate. Nicaragua hoy tiene dirigente opositores presos por pensar distinto al gobierno y no hay que hacerse el distraído. Hay que levantar la voz”, completó.

