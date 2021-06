¡Justo! Javier Cordone le tiró con el “camión” de reclamos a Dani La Chepi y el noviazgo, uno de los más celebrados de la farándula en el último año, entró en un cono de sombras y de dudas. El muchacho, que se hizo famoso por ser conductor de un vehículo recolector de basura y por el nacimiento de la historia de amor en plena cuarentena, aprovechó un movil televisivo y descargó una lista de cuestionamientos más larga que la nómina de refuerzos que buscan Miguel Angel Russo y Juan Román Riquelme para que Boca gane la Libertadores.

Cordone es un muchacho que, antes que nada, cae simpático en el mundo de las redes, donde la mayoría suele pasar malos momentos. Aunque recibe algunas críticas, son infinitamente menores en comparación con la cantidad de elogios que recibe, tanto del público femenino como de los hombres. Ellas, en general, destacan que es un tipo fachero, laburador, directo, audaz y decidido. Ellos coinciden en que es el muchacho de barrio que logró el sueño de conquistar a la doncella. O algo así.

Pero en las últimas horas, el cuento de hadas escribió su capítulo más difícil. Sucedió cuando Cordone dio un movil para Telefe mientras La Chepi estaba en el piso del programa. Lo que parecía un encuentro más lleno de romanticismo, fragancia a rosas y palabras almibaradas le dio lugar a un momento tenso y lleno de reproches por parte de él.

“Siempre hay un Masterchef, o un cocinando, o una cosa de esas que le ocupa el tiempo y al final no nos vemos nunca. Mucho trabajo y poco romance, y yo necesito cariño” remarcó Cordone ante la atónita mirada de su novia, que sabía de la crisis pero no se esperaba semejante blanqueo en vivo.

Pero como hace cuando recorre las calles del conurbano cuando labura, Cordone pisó el acelerador y fue por todo. “No nos vemos nunca, es complicado todo esto, hay que seguir este ritmo, eh. Si no es Masterchef, es no sé que chef, y de acá a la nota. Le quiero reclamar un poquito de cariño que nos estaría haciendo falta”, manifestó el muchacho ante la sorpresa general de todos los que lo escuchaban.

Pero Cordone no solo observó las actitudes de La Chepi, sino que se autocriticó. En ese sentido, reconoció que tienen muchos cortocircuitos por los celos que siente él por la buena onda que ella tiene con su ex. “Y sí, eso es verdad, es cierto. Existen esos celos, y tengo que admitir que no son por mi ex, sino que son por el ex de él. Es un error que cometo, pero bueno, lo siento”, aclaró el muchacho.

Fuente Paparazzi