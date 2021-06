Cuando Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su romance públicamente, no solo los fanáticos de ambos enloquecieron con la noticia, sino que se convirtieron rápidamente en la pareja de cantantes más queridos dentro del ambiente.

Cada foto, video, juego y tema que cantaron juntos se volvió rápidamente viral y se llenó de miles de comentarios cargados de amor y de felicidad por verlos juntos.

Sin embargo, en mayo del año pasado, los artistas confirmaron su ruptura, y a pesar de que las especulaciones sobre los motivos que los llevaron a distanciarse brotaron por todos lados, quedó en claro que se armó una grieta entre los seguidores de cada uno que continuaron apoyando a su cantante favorito y defenestrando al otro.

Asimismo, se señaló a la mexicana Danna Paola como la posible tercera en discordia, y aunque el tiempo pasó y ese rumor no quedó comprobado, en las últimas horas se reavivó una llama de una posible reconciliación entre Tini y Yatra.

Y es que todo comenzó cuando Juariu, la detective de las redes, mostró algunos clips e imágenes donde se los ve a ambos disfrutando de una fiesta juntos en Miami, y hasta dándose un beso a escondidas del resto de los invitados.

Es por eso, que tratando este tema en Los Ángeles de la Mañana, fue el conductor Ángel de Brito quien confesó que mantuvo una charla privada con Alejandro Stoessel, el papá de la actriz, y que ahondó en los detalles de la reconciliación entre su hija y el colombiano.

“Hablé con el papá de Tini hace un ratito, con Alejandro, y le pregunté qué sabía de esto y me dijo ‘yo no sé nada’, pero tampoco me dijo ‘no, es mentira, no volvieron’”, reveló Ángel de Brito

Pero, por otra parte, también dejó una puerta abierta ya que, según reflexionó Ángel, el empresario nunca negó nada: “Me dijo que él no sabe nada por ahora. Dudo. Tampoco me dijo ‘no, es mentira, no volvieron’, me dijo ‘no sé, no le pregunté, no vi nada’… Hay que darles unas horas y blanquean ellos”.

¿Volvió el amor?

Fuente Paparazzi