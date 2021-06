Darío Barassi es una de las sensaciones de la TV Argentina, pero también un padrazo que no puede más de baboso con su pequeña Emilia. Y precisamente al gran amor de su vida le dedicó un posteo en Instagram por el su cumple de 2 años que enterneció a todos.

El actor y conductor sanjuanino grita a los cuatro vientos lo que le cambió la vida desde que nació 'Pipi', como tan amorosamente y se pudo comprobar una vez más en el video que compartió con sus seguidores.

“No alcanzan las fotos. No alcanzan las palabras… Intentemos algo igual. Les dejo parte del recorrido de vida de la mejor persona del mundo”, así arranca el texto con el que Darío acompañó la emotiva edición que recorre los dos primeros años de su pequeña.

Para el final, como no podía ser de otra manera, Barassi dejó un toque de su humor: “Si leiste este posteo y te dio un pico de glucemia, mandate una entraña con fritas y compensá tanto dulzor. Te amamos Emilia. Fuerte fuerte”.



