La fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, manifestó esta tarde en sus redes sociales su preocupación por las efervescentes tensiones políticas presentes tanto al interior del espacio que supo habitar como en la rosca con el oficialismo.

“Quiero hacer un llamado desesperado a toda la dirigencia política de la nación, del gobierno y de la oposición”, expresó Lilita este viernes 18 de junio en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN (CNN Radio).

Con un diagnóstico alarmante, Carrió sostuvo que sus expresiones apuntan “a la unidad de la Argentina, para que no se parta, para que no se vayan nuestros hijos”, y pidió que “la oposición tenga grandeza”. En ese sentido, se mostró como una especie de mediadora entre los dirigentes de Juntos por el Cambio, que con las elecciones en el horizonte, empezaron a delinear sectores duros, con Patricia Bullrich y Mauricio Macri encabezándolo; y otros moderados con figuras como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Por otro lado, la ex dirigente de la Coalición Cívica denunció que en el interbloque “[había] mucho destrato a los que acompañamos y a mí personalmente, que trato de estar con todos”. En ese marco, dijo tener buen diálogo con dirigentes de la UCR y de un sector del PRO, mas no se escuchó el nombre de la presidenta del partido, Patricia Bullrich.

“He hablado con todos, con Horacio (Rodríguez Larreta) antes de ayer, con Facundo Manes. Hablo con Mario Negri todos los días. Los quiero a mucho a todos. Este es mi último llamado. Tenemos que lograr la unidad, con los mejores candidatos, con grandeza, con renunciamiento, es un momento de una nación tremendamente herida”, explicó.

“Todos están especulando como si se tratara del poder, se trata de la Argentina, no hay tiempo de discordia, es tiempo de concordia. Mi misión siempre fue abrir caminos a los demás, hay política que sólo vive de la ambición, y así no se puede salvar el país. En el medio, los hijos se quieren ir, los pobres que no tienen dónde ir, estoy hablando del gobierno y exactamente a la oposición”, destacó.

En su cuenta de Twitter hizo un llamado a la conciencia de los dirigentes políticos: “Tengan cuidado está en juego la unidad de la Argentina, sean adultos; el capricho de una persona nos llevó a miles de muertos, que el capricho de otra no nos lleven a la partición de la Argentina”.