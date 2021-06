Miguel Ángel Pichetto, NA

El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó este viernes su espacio dentro de Juntos por el Cambio, denominado Peronismo Republicano, y deslizó que podría ser candidato en estas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de esta “pata peronista” dentro de Juntos por el Cambio es el de adquirir protagonismo en la interna del frente opositor de cara a las elecciones legislativas, ante lo que el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri pidió “conservar la unidad”.

“Tengo domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, ya no estoy en Río Negro. Estoy recorriendo el conurbano y participando de actividades a las que me invitan. Soy de los que creen que si no hay una propuesta fuerte en la provincia no hay chance en lo nacional”, dijo Pichetto, dando a entender que podría competir en estos comicios.

Y agregó: “No vamos a ser espectadores, tenemos una visión de país, sabemos lo que hay que hacer en la Argentina”, resaltó el rionegrino durante el durante el acto de presentación de la Mesa Nacional de Peronismo Federal realizado en la sede del sindicato de Gastronómicos porteños en el barrio de Constitución.

El ex candidato a vicepresidente hizo un llamado a la unidad de Juntos por el Cambio, al señalar que “ellos van a estar unidos pese a las diferencias que tienen”, en referencia al Frente de Todos.

Entre los dirigentes que lo acompañaron -y que participan en el espacio- estuvieron el ex gobernador misionero Ramón Puerta; el titular de los gastronómicos porteños Dante Camaño; el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma; Alberto Assef; Susana Decibe, Adrián Menem, Eduardo Mondino, Marcelo Peretta y Andrés Cisneros, entre otros.

En otro pasaje de su discurso, Pichetto, al describir las ideas que pregona su espacio, criticó al Papa Francisco por haber dicho que el derecho a la propiedad privada es “secundario”. “Creemos en que la salida es el trabajo y el respeto de los derechos, entre ellos el de la propiedad privada, que no es secundario”, señaló en referencia a la reciente frase del Santo Padre.

Y volvió a distanciarse del kirchnerismo: “Es el espacio más potente dentro del peronismo, pero no es el peronismo que queremos. Porque ese es un peronismo con una visión de izquierda o de centro izquierda siendo muy generosos. El nuestro es el de una visión de centro, de la alianza entre el capital y el trabajo y sin calificaciones de enemigos”, señaló.

Fuente Diario26