A pocos días del debut de Laurita Fernández con El club de las divorciadas ya se instaló fuerte el rumor de una pelea. Desde hace unos días circula la versión de que mantuvo un fuerte cruce con Alessandra Rampolla.

Fue así como en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli se vio en la obligación de aclarar los tantos y de explicar cómo es en verdad su relación con la sexóloga. “Con Ale encima nos llevamos recontra bien”, sostuvo la conductora.

En este sentido, Laurita Fernández sumó que “fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”.

“Hablamos siempre más allá del programa y tenemos un vínculo extralaboral que se generó solo, que se dio. Las dos nos reímos cuando empezamos a leer esas cosas porque están muy lejos de la realidad. Pero es incontrolable”, agregó Laurita Fernández.

“Ni me molesta ni me encanta. Desde que empecé a trabajar fue un poco así. Quizás elegiría otro tipo de trabajo si eso me afectara tanto”, dejó en claro la conductora tras la pregunta que le hicieron.

Para cerrar, Laurita Fernández señaló que “convivo con eso porque es parte y, en general, son todas cosas positivas. Si pongo en la balanza, las cosas negativas son las menos”.

Fuente Paparazzi