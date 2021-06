Luego de mucho tiempo alejada de los medios, de la exposición y de los escándalos, Magalí Mora (28) reapareció el lunes en televisión cuando en el primer programa de El club de las divorciadas dio a conocer que se encontraba en la dulce espera de su primera hija.

Con un embarazo de 4 meses, la modelo contó al aire la difícil situación que atraviesa tras decidir tener al bebé luego de que su expareja y padre de la niña que lleva en su vientre decidiera no hacerse cargo, por el contrario, el joven optó por alejarse de ella ante la noticia.

Pero hay un dato que Maga aún no reveló y que tiene que ver con la identidad de quien supo ser su novio y con quien gestaron a su futura hija. El muchacho en cuestión se llama Agustín Cobas, tiene 24 años y salieron durante dos años. Juntos supieron salir en la revista Paparazzi cuando compartieron postales de un viaje a Disney que hicieron junto a la familia de él.

En cuanto a la profesión del joven, se supo que trabaja junto a su padre para un municipio de zona sur, administrando los comedores de colegios del partido donde tienen la licitación para eso. “Cuando le pedí ayuda a su familia me clavaron el visto. Hicieron una reunión familiar y me llevaron engañada, porque me decían que a él lo habían hecho entrar en razón”, detalla Mora.

Y siguió, en exclusiva con este portal, “fui con la ecografía y el padre me dice, bueno, estás embarazada y tenés que respetar la decisión de nuestro hijo que no quiere ser padre. Como nosotros respetamos la tuya de qué querés ser madre. Y le dijo a Agustín, bueno, si no querés a este hijo no lo tenés que ver crecer ni nacer. Este nene no existe porque sino te saco todo”.

“Sufrí hechos de violencia. Mi historia es fuerte. Me pide un adn y le dije que sí. El padre de mi novio me amenazó con sacarme la tenencia. El es el padre y estoy tranquila con eso”, contó Mora.

“Sufrí hechos de violencia. Mi historia es fuerte. Me pide un adn y le dije que sí. Me dijo que si decidía tenerlo al hijo que me atenga a las consecuencias. Me amenazó con sacarme la tenencia. Recibí agresiones constantes. Fuimos todos juntos de viaje a Estados Unidos y el padre llegó a decirme que iba a ser una mujer golpeada”, agregó.

MAGALI JUNTO A LA FAMILIA DE SU EXNOVIO.

“Creo que Agus está manipulado por Gustavo, su padre. No podía creer las cosas que me decía. No me entraba en la cabeza. Él es el padre, y estoy muy tranquila con eso”, cerró Magalí quien, a pesar de todo, decidió seguir adelante y traer al mundo a su futura hija, alumbramiento que está previsto para el 25 de octubre.

La actriz y vedette sigue luchando por transitar estos momentos en paz, pero en el recuerdo quedan las imágenes de un hermoso viaje que realizaron a los Estados Unidos cuando en el futuro no se veía nada de esto.

