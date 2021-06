Polka lanzó el tráiler de la nueva novela que produjo, La 1-5/18, y que llevará a la pantalla chica a un elenco con nombres conocidos. El video-presentación dura casi un minuto, pero más que entusiasmo, en la audiencia se percibió cierta renuencia.

El teaser comienza con las voces en off de los personajes principales enunciando algunos postulados que sugieren de qué va la serie. Se los ve desde un plano general acercarse a cámara en un bloque: “Crecer en un barrio como este no es fácil. A veces los de afuera nos señalan, piensan que nosotros valemos menos. Pero acá el problema de uno, es el problema de todos”, dice el personaje de Agustina Cherri. “Somos los que sabemos armar una familia, aunque no nos una la misma sangre”, agrega el de Gonzalo Heredia. “Somos los que no perdemos la fe, aunque parezca que todo se nos viene en contra”, terminó la voz en off de Esteban Lamothe.

“Somos las que abrimos nuestros corazones aunque nos hayan herido cientos de veces”, sentenció Lali González. “Somos las que aprendemos a levantarnos después de cada tropiezo”, se escucha en la voz de Angela Leiva. “Somos las que estamos listas para dar una mano cuando hace falta”, asegura la figura de Leticia Brédice. “Somos los que podemos encontrar algo valioso, aún, en medio de la basura”, dice la primera actriz Leonor Manso.

Hacia el final del video se superponen las voces de todos para manifestar: “Somos el barrio, su gente, su vida, somos la -5/18, somos uno”.

Críticas

La nueva ficción de Polka se adentró en una tarea en la que para poder hablar, hay que conocer bien. Como en cualquier actividad, la mirada propia siempre está presente pero a la hora de generar contenidos culturales que llegarán a un público masivo, es fundamental la seriedad con que se cuentan las historias. Sobre todo si se quiere representar a un sector social específico, con sus costumbres, sus maneras de ver el mundo, sus prácticas y las problemáticas que tienen que sortear.

Algunas de las críticas más resonantes fueron la romantización de la pobreza y la estigmatización territorial de aquel segmento de la población que vive en las villas.

Pensar que con las restricciones no dejan laburar a gente que produce cosas mas útiles para este pais y a este conjunto de nabos les dejan hacer este intento de romantizacion de la pobreza. Bien por los que van a tener laburo con esto pero da pena ajena. — Agustin F (@fernestoagus) June 18, 2021