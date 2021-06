SÁBADO 19 DE JUNIO

NBA – PLAYOFFS

21:30 Brooklyn Nets vs Milwaukee

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Toronto FC vs Orlando City

20:30 New York City vs New England Revolution

21:30 DC United vs Inter Miami

DIRECTV GO

ESPN Extra

21:30 FC Dallas vs Minnesota United

22:00 Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders

23:55 Los Angeles FC vs Houston Dynamo

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Juan Javier Carrasco vs Daniel Alejandro Combi

TYC SPORTS

UFC

20:00 The Korean Zombie vs Dan Ige

DIRECTV GO

ESPN

BRASILEIRAO

21:00 Flamengo vs Bragantino

ESPN KNOCKOUT

22:00 Lopez vs Kambosos Jr.

ESPN 2

ATP 500 – QUEEN’S

07:00 Semifinales

DIRECTV GO

ESPN 2

MOTO GP – ALEMANIA

09:00 Clasificación

DIRECTV GO

ESPN

PREMIERSHIP INGLESA

09:25 Bristol Rugby vs Harlequins

DIRECTV GO

ESPN 3

12:25 Chiefs vs Sharks

DIRECTV GO

ESPN 3

EUROCOPA

10:00 Hungría vs Francia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

13:00 Portugal vs Alemania

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

TNT SPORTS

16:00 España vs Polonia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

TNT SPORTS

GOLF – US OPEN

14:00 Tercera Ronda

DIRECTV GO

ESPN 2

TÍTULO MUNDIAL MEDIANO CMB

22:00 Jermall Charlo vs Juan Macias Montiel

DIRECTV GO

ESPN 3

TÍTULO MUNDIAL SUPERPLUMA (WBO)

23:30 Micaela Mayer vs Érica Farías

SPACE