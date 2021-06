Un manzurista “K” asumió en Anses

Semanas atrás, cuando el referente kirchnerista Jesús Salim dejó la gerencia regional del NOA de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para sumarse a las oficinas de ese organismo en Buenos Aires, comenzó al danza de nombres de los posibles reemplazantes del famaillense. Finalmente, en las últimas horas se confirmó que, frente a ese cargo estratégico, quedó otro hombre del movimiento “K”.

Marcelo Santillán, que venía desempeñándose como director en el NOA del Ministerio de Trabajo de la Nación, asumió oficialmente como gerente regional de Anses.

El referente kirchnerista de Tucumán que “pagó el costo” de rechazar a Manzur

El ex diputado kirchnerista, al contrario de lo que sucedía con Salim, sí está alineado al gobernador, Juan Luis Manzur. Su antecesor, en cambio, no parecía dispuesto a romper sus lazos con el espacio que lidera el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y no son pocos los que especulan con que ese habría sido el desencadenante de su traslado a Buenos Aires.

De todos modos, en La Cámpora y demás corrientes internas del movimiento “K” aseguran que Santillán y Salim siempre han mantenido una buena relación.

En el día más frío, dos reuniones calentaron los ánimos en la oposición y en el oficialismo tucumanos

El flamante gerente regional de Anses, por lo pronto, ya actualizó la “bio” de sus redes sociales y compartió los saludos de dos “compañeros” manzuristas: el presidente del Ente de Infraestructura Comunitaria de la Provincia, Christian Rodríguez; y el titular de la UDAI-San Miguel de Tucumán de Anses, Enrique Salvatierra.

Tensión entre “compañero” en una tradicional esquina

Como suele suceder en los años electorales, la militancia peronista comenzó a disputarse los espacios en las paredes. Las tradicionales pintadas son una forma que tienen las distintas corrientes justicialistas para dejar su sello en un territorio. Esta vez, la disputa tiene como aditivo la interna entre la Casa de Gobierno y la Legislatura. Según las versiones, un ejemplo de ello se vio en la madrugada de viernes, en una esquina icónica de la capital: Marco Avellaneda y 24 de Septiembre. Al parecer, dirigentes que responden al funcionario manzurista Carlos “Alito” Assán mantuvieron un tenso encontronazo con los militantes del ex legislador jaldista Guillermo Gassenbauer. Según cuentan, los incidentes no pasaron a mayores, aunque los comentarios por lo ocurrido llegaron incluso a otros espacios peronistas de San Miguel de Tucumán.