ARIES (21 marzo – 20 abril)

Aunque no atraviesas la mejor de tus etapas sentimentales, hoy saldrás muy reforzado en todos los objetivos que te marques. No te aferres al pasado y cambia todo lo necesario para lograr las mejoras que te has planteado durante toda la vida.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Disfrutarás enormemente quemando energías con el deporte, eliminando la adrenalina acumulada durante una semana de estrés en el trabajo. Si consigues reunir a un grupo de amigos, será mucho más divertido.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Tu vida familiar pasa por momentos un poco turbulentos; aprovecha estos días para relajarte y aclarar las ideas. Los astros te proporcionarán una energía vital extra que te vendrá muy bien para solucionar tus problemas. Recibirás ofertas interesantes en el trabajo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Ten cuidado con los gastos extra. Trata de domar tu afán consumista; en estos días, te apetecerá adquirir objetos bellos y exclusivos, pero, también, caros. Pese al derroche, tus perspectivas económicas a medio plazo son bastante buenas.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Comprobarás en esta jornada que todos tus problemas de salud se reducían al simple cansancio, y serán olvidados si consigues un par de días de relajación absoluta, tanto en el trabajo como en la convivencia familiar.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Comprueba la frecuencia y la cuantía de tus pagos antes de meterte en más gastos. Las facturas que vencen ahora pueden sorprenderte desagradablemente, y no tienes por qué pasar por esa situación. Coméntalo con tu pareja o con tu familia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Te convendría pasar una temporada en soledad y meditar sobre los excesos en el plano sentimental y familiar. Tu forma física se ha ido resintiendo y tu entrega ha sido absoluta, ahora mereces un descanso para recuperar el equilibrio físico y mental.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Los silencios entre tu pareja y tú se alargan hoy más de lo habitual y eso te preocupa. Has visto demasiado cine o leído demasiados libros rosas y crees que la falta de conversación es síntoma de algo en la relación va mal. Tu actitud hacia ello empeorará lo que en un principio no es nada.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Día de nubarrones en el terreno sentimental. Puede que hayas estado demasiado inmerso en tu ámbito profesional, y tu media naranja reclama una presencia cada vez más constante. Tendrás la necesidad de compensarlo con actividades especiales de todo tipo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Tu capacidad de liderazgo será hoy esencial para mantener las relaciones sociales a un nivel satisfactorio para todos, sobre todo para ti, que eres tan exigente. Te verás favorecido por un clima muy benigno.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Puede que estés idolatrando a alguien de tu entorno en exceso y veas tu autoestima perdida en las sombras de esta persona. Sé tú mismo y recuperarás tus propias opiniones sobre las cosas de la vid que más te interesan. Elimina tensiones ejercitando la relajación.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Tu imaginación va a hacer que hoy te muestres original y divertido, tanto en tu imagen como en tu comportamiento. Estarás un poco alejado de tu pareja, que no deja de mandarte avisos para que atiendas tu relación. Buen momento para atenderlos.

